4 tips voor artsen wiens patiënt Dr Google bezoekt

Dr. Google is voor veel patiënten de eerste informatiebron geworden. Sterke punten zijn 24/7 beschikbaarheid, anonimiteit en de indruk van toegang tot objectieve kennis. Het biedt een snelle en gemakkelijke zelfdiagnose zonder in de rij te hoeven wachten, een stressvol gesprek met een arts te hebben, een afspraak te maken en een vrije dag op te nemen.

Volgens een rapport van Eligility.com voert 89 procent van de Amerikanen hun symptomen in een zoekmachine in voordat een doktersafspraak wordt gemaakt. 7 procent van alle Google-zoekopdrachten zijn gerelateerd aan gezondheid. Dat komt neer op 70.000 zoekopdrachten per minuut.

Patiënten weten niet dat de verkregen resultaten vaak niets met medische kennis te maken hebben. Voor hen is het belangrijk om zo snel mogelijk goede informatie en hulp te krijgen. Als er iets mis is met de gezondheid, wordt het handelen van mensen gedreven door emoties als angst en onzekerheid. Dus wat te doen als een patiënt naar een arts komt met online gevonden informatie?

Tip 1: Luister, leg uit, onderwijs

De meeste patiënten vertrouwen Dr. Google blindelings, ervan uitgaande dat de zoekmachine meer weet dan een arts. Google heeft inderdaad toegang tot miljoenen online datarecords. Maar Google kan hun wetenschappelijke waarde of kwaliteit niet beoordelen. In plaats daarvan zoeken algoritmen naar de meest populaire informatie die bij de zoekwoorden past.

Een arts moet zijn patiënt vertellen hoe de zoekmachine werkt: Google is een particulier bedrijf en de manier waarop zijn algoritmen kennis sorteren en aan patiënten tonen, is niet helemaal duidelijk. Veel websites zijn expliciet geoptimaliseerd om hun zichtbaarheid in zoekresultaten te verbeteren. De aanwezigheid op de eerste pagina van de zoekresultaten van Google kan het resultaat zijn van goede zoekmachineoptimalisatie (SEO), niet van de kwaliteit van de inhoud.

Tip 2: Gebruik Google om therapeutische doelen te bereiken

De auteurs van een artikel gepubliceerd in het Journal of the Medical Library Association – ‘What can we do about Dr. Google? Using the electronic medical record (EMR) to prescribe reliable online patient education’, hebben een andere optie. Google is er en is geliefd bij ons allemaal. Dus ermee vechten heeft geen zin.

Artsen kunnen echter wel enigszins sturen hoe patiënten online bronnen gebruiken. Bijvoorbeeld door specifieke websites aan te bevelen – denk aan Thuisarts.nl. Een arts kan een database samenstellen met betrouwbare informatiebronnen over de meest gediagnosticeerde gezondheidsproblemen, deze vervolgens invoeren in het notitieveld in elektronische medische dossiers en als aanbevelingen afdrukken. Als artsen medicijnen voorschrijven, kunnen ze ook ‘kennis’ voorschrijven. Dat past bij de nieuwe rol van artsen als supporters en gezondheidsconsulenten in plaats van alleen medici.

Tip 3: Benut de kracht van technologie om uw autoriteit te versterken

De arts heeft – onder optimale omstandigheden – het volledige beeld van de gezondheid van de patiënt in het elektronische patiëntendossier, inclusief testresultaten, diagnoses, voorgeschreven medicijnen, etc. Deze gedetailleerde kennis die gemakkelijk toegankelijk is, kan snel worden geanalyseerd om langetermijntrends te herkennen of zelfs gezondheidsproblemen te voorspellen

Behalve tot medische informatie over een patiënt, heeft de arts toegang tot geneesmiddelendatabases, recente wetenschappelijke publicaties, klinische onderzoeken en andere digitale hulpmiddelen die de besluitvorming ondersteunen.

Waarom de patiënt niet informeren over beschikbare digitale toepassingen die een patiënt kunnen helpen? Niet alleen om het beeld te versterken van een moderne arts die gebruik maakt van nieuwe technologieën, maar ook om de achtergrond van het dokterswerk te laten zien. Een stethoscoop om de nek is niet langer het enige attribuut van een arts. Het is net zo essentieel om up-to-date te zijn met nieuwe oplossingen die de hoogste standaard van zorg garanderen.

Tip 4: Bespreek informatie die de patiënt via Google vindt

Patiënten willen het gevoel hebben dat ze deelnemen aan het besluitvormingsproces. Het negeren van door hen meegebrachte afdrukken of het bekritiseren van Dr. Google of het gedrag van de patiënt leidt tot een nog grotere erosie van het vertrouwen. Goede communicatie omvat luisteren naar het standpunt en de twijfels van de patiënt.

Informatie die op Google wordt gevonden, moet worden geverifieerd – de arts moet eerlijk benadrukken welke informatie nuttig en welke misleidend is. Laat uw patiënten tot slot weten dat hun betrokkenheid welkom en waardevol is. Er gaat niets boven goed geïnformeerde patiënten, met één disclaimer: goed geïnformeerd op basis van geloofwaardige informatie.

Dr. Google is tegenwoordig veel beter dan vijf jaar geleden. Diens competenties verbeteren snel. De techgigant kent het probleem van misleidende diagnoses en wil daar verandering in brengen. Zo kondigde Google vorig jaar een AI-gestuurde app aan om patiënten te helpen bij het diagnosticeren van huidproblemen.

De COVID-19-pandemie heeft deze nieuwe mentaliteit versterkt. Om de verspreiding van nepnieuws te voorkomen, begon Google gebruikers om te leiden naar vertrouwde websites van volksgezondheidsorganisaties. Artsen moeten zich ervan bewust zijn dat Dr. Google na verloop van tijd zal groeien in effectiviteit, waardoor het moeilijk zal zijn om het als alternatieve ‘dokter’ te bekritiseren of te negeren.