5e ronde subsidie implementatie- en opschalingscoaches

De regeling voorziet in een subsidie voor een coachingstraject van maximaal vier maanden, tot een bedrag van 5.000 euro. De vijfde en laatste ronde van de regeling opent dus op 1 september 2021.

Met de regeling, en de toegewezen vouchers, worden ondernemers concreet op weg geholpen bij de implementatie of opschaling van hun innovatie. Uit de feedback en ervaringsverhalen blijkt dat de bijdragen van coaches tot nu toe over het algemeen goed bevallen is.

Betere en slimmere inzet e-health

Zo hielp de subsidie Samenwerking Kempengemeenten bij het project om meer grip te krijgen op Jeugdzorg door het beter en slimmer inzetten van e-health voor die doelgroep. Voorheen maakten zij al gebruik van de e-health toepassingen van Minddistrict. “Bij het sociaal domein kunnen we hun modules inzetten voor onder andere opvoedvaardigheden, eenzaamheid tijdens coronacrisis en zelfbeeld”, vertelt Sylvia Sanders, afdelingsmanager Maatschappelijke Dienstverlening bij Samenwerking Kempengemeenten.

“We willen innovaties zoals e-health beter en slimmer inzetten voor deze doelgroep. Op basis van de ideeën die uit een denktank met collega’s voortvloeiden, stelden we een plan op. Vervolgens zagen we we bij Zorg voor innoveren de mogelijkheden voor een implementatie- en opschalingscoach. We zijn heel blij met het plan dat we met behulp van de coach hebben opgesteld. Van doelen tot acties: het overzicht is veel beter geworden. Daarnaast is onze coach ook gedreven in verandertechnieken, het overwinnen van weerstand en gedragsverandering. De coach zet creatieve sessies in om de efficiëntie binnen het team te verhogen. Ik vertrouw erop dat de coach ervoor gaat zorgen dat de gewenste doorontwikkeling in gezamenlijkheid tot stand komt”, aldus de ervaringen van Sylvia en Samenwerking Kempengemeenten.

Sylvia heeft op basis van de ervaringen die zij opdeed met de subsidieregeling ook nog een tip voor organisaties die van plan zijn bij de volgende, en dus laatste, ronde een aanvraag in te dienen. “Als je binnen het sociaal domein deze regeling Implementatie- en opschalingscoaching aanvraagt, wees dan goed voorbereid. Weet wat je wil bereiken met de implementatie- en opschalingscoach. De frisse blik van buitenaf is heel handig. Het is fijn als een externe coach bekijkt wat we als team hebben bereikt maar ook gaat spiegelen. De coach kan de organisatie helemaal ontleden en doorziet perfect waar de knelpunten zitten. Wat ik vooral prettig vind, is dat de coach positief is ingesteld en denkt in kansen. Dat maakt de boel wat levendiger en energieker. Ik ben heel tevreden over wat de regeling implementatie- en opschalingcoach ons heeft gebracht.”

Subsidie aanvragen

Om een aanvraag te kunnen doen binnen deze subsidieregeling, moet je een zorgaanbieder zijn die valt onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz of de Jeugdwet. Ook zorginnovatoren kunnen een aanvraag indienen, maar zij moeten dit wel doen in samenwerking met een zorgaanbieder. Binnen deze oproep kan voor onder andere de volgende vragen en onderwerpen de hulp en ondersteuning ingehuurd worden van een externe coach:

Je wilt een innovatie implementeren maar weet niet hoe of waar te beginnen

Je wilt hulp en ondersteuning bij het opschalen van de geïmplementeerde zorginnovatie

Je wil meer gebruikers of klanten vinden voor jou innovatie

Enkele tips voor aanvragers van de subsidie:

Definieer jouw implementatie/opschalingprobleem zo scherp mogelijk en vertaal dat naar heldere doelen. Jouw hulpvraag moet aansluiten bij de doelstelling en taken van de coach.

Stel bij je aanvraag één specifieke implementatievraag; in een mogelijk volgende ronde kan je een nieuwe vraag stellen.

Vraag verschillende offertes op neem voldoende tijd om een goede match te vinden met een coach.

Alle voorwaarden rondom de subsidie voor implementatie- en opschalingscoaching kunnen nagelezen worden in de subsidieoproep.