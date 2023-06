6 AI-tools om zorgprofessionals te helpen

Genereer tips voor betere patiëntcommunicatie

Veel artsen experimenteren met AI-tools zoals ChatGPT door vragen te stellen over diagnoses en behandelingen. Ondanks indrukwekkende antwoorden (AI is immers al geslaagd voor een medisch examen), is voorzichtigheid geboden aangezien het misleidende of achterhaalde informatie kan opleveren.

Een chatbot kan echter goed werken voor niet-medische taken en helpen bij het ontwikkelen van zachte professionele vaardigheden. Bijvoorbeeld het op peil houden van kennis over communicatie met patiënten of andere soft skills. Maar ook hier moet rekening worden gehouden met het principe van beperkt vertrouwen. Generatieve AI is ook geschikt voor het maken van adviesachtige posts op social media, blogs en websites van zorgprofessionals. Er is slechts één voorbehoud: u kunt een gegenereerde tekst het beste beschouwen als inspiratie voor het schrijven van uw eigen artikel in uw persoonlijke stijl.

Hulpmiddelen: ChatGPT, Bing

Maak visuals voor blogs, websites of sociale mediaplatforms

AI-tools helpen je niet alleen bij het schrijven van een tekst, maar creëert ook verbluffende graphics voor je nieuwe artikel op bijvoorbeeld een kliniekwebsite, met enkele tips over ziektepreventie. Beschrijf eenvoudig de gewenste inhoud en de stijl van de illustratie. Als de door AI gegenereerde afbeeldingen er onnatuurlijk uitzien, verfijn dan de zoekopdracht door de inhoud te specificeren (bijvoorbeeld of het een foto, aquarel, moderne kunst, enz. moet zijn). Tip: AI heeft moeite met het genereren van afbeeldingen van mensen, maar blinkt uit in abstracte beelden.

Tools: Dall-E, Stable Diffusion, Midjourney (abonnement nodig, ingewikkeld in gebruik)

Beoordeel de symptomen van de patiënt vóór afspraken

AI-tools voor voorlopige gezondheidsbeoordelingen van patiënten wonnen aan populariteit tijdens de COVID-19-pandemie. Er zijn er veel op de markt, bijvoorbeeld Symptomate en Ada Health. Ze kunnen worden geïntegreerd in websites of mobiele applicaties, waardoor patiënten voorafgaand aan hun bezoek een reeks symptoomgerelateerde vragen kunnen beantwoorden. De patiënt wordt vervolgens doorverwezen naar de juiste specialist op basis van triageresultaten.

Symptomate blijkt ook nuttig bij het verzamelen van voorlopige medische gegevens terwijl de patiënt in de wachtkamer wacht. Symptomen en eerste gezondheidsbeoordelingsgegevens worden naar de computer van de arts gestuurd voordat de patiënt zijn kantoor betreedt.

Hulpmiddelen: Symptomate, Ada Health

Vertaal en schrijf grammaticaal correcte teksten in de eigen taal

U hoeft niet meertalig te zijn om vloeiend te communiceren met uw patiënten uit verschillende landen. Talrijke op AI gebaseerde vertalers kunnen helpen met de communicatie met hen. Een van de meest interessante zijn de mobiele applicaties Google Translate en DeepL, inclusief dicteeropties. Kies gewoon de taal en zeg wat u de patiënt wilt vertellen; de app vertaalt jouw woorden, die de AI-gegenereerde lector voorleest. Zo heeft u altijd uw tolk op zak die u helpt de taalbarrières te doorbreken, welke taal uw patiënten ook spreken.

Hulpmiddelen: Google Translate, DeepL

Vat informatie samen uit lange wetenschappelijke artikelen

Welke wetenschappelijke studies over de behandeling van ziekte X zijn onlangs gepubliceerd? Wat zijn de belangrijkste conclusies uit onderzoeken X, Y en Z? Artsen en verpleegkundigen hebben geen tijd om lange wetenschappelijke publicaties te lezen. AI-tools lenen zich uitstekend voor het samenvatten van de bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur en het zoeken naar artikelen op basis van eenvoudige zoekopdrachten. Systemen zoals Elicit kunnen relevante artikelen vinden zonder de exacte trefwoorden te kennen, de resultaten samenvatten en de informatie uit de kranten samenvatten.

Hulpmiddelen: Elicit, Askpaper.ai

Zet spraakmemo’s om in tekst

Audio-naar-tekst-converters (spraakherkenningssystemen) hebben de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ze kunnen helpen bij het noteren van ideeën, het opstellen van een werkplan, het maken van aantekeningen tijdens spannende conferentietoespraken of het schrijven van e-mails zonder te typen.

Vanwege privacy-kwesties kan het niet worden gebruikt om een gesprek met een patiënt om te zetten in aantekeningen in een elektronisch patiëntendossier (EPD) met online tools. Dergelijke oplossingen voldoen niet aan HIPAA (VS) en GDPR (Europa). Ze opereren niet in een lokale data-omgeving maar brengen de data over naar een externe server, wat de privacy van patiëntgegevens in gevaar brengt. Het is essentieel om gecertificeerde transcriptiesystemen te gebruiken die zijn geïntegreerd met EPD-systemen (bijvoorbeeld Nuance Dragon Medical, enz.).

Toch kunnen gratis online tools spraak (niet-medische gegevens) snel omzetten in tekst. U kunt uw e-mails dicteren of memo’s maken zonder uw handen.

Tools: Google Docs (optie voor spraakgestuurd typen), Speechnotes, Otter.ai

