Kort zorgnieuws: Kennisbank Digitale Zorg; Virtual Reality opleiding, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een uitbreiding van de Kennisbank Digitale Zorg en het opleidingsprogramma ‘Leerlandschap Anna voor Ouderen’ van het St. Anna Ziekenhuis. Verder ook aandacht voor de ontwikkeling van een inspiratiebibliotheek voor telebegeleiding en een technische storing bij het Zuyderland waardoor oude afspraakberichten opnieuw verstuurd zijn.

Bedsensors in Kennisbank Digitale Zorg

De Kennisbank Digitale Zorg is uitgebreid met de bedsensor. Met een bedsensor hebben zorgprofessionals inzicht in welke cliënten rustig in bed liggen, uit bed zijn of lang in dezelfde houding liggen. Die informatie wordt geregistreerd met behulp van een bedplaat die op borsthoogte onder het matras wordt geplaatst en een eigen smartphone-app heeft.

De Kennisbank Digitale zorg is een platform voor kennisuitwisseling over digitale zorg. De bank bevat onafhankelijke informatie over verschillende typen zorgtechnologie. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan harde en zachte kosten en baten en bij wie ze terechtkomen.

Begeleiders Virtual Reality ervaring

Het St. Anna ziekenhuis is op zoek naar begeleiders voor de Escaperoom en Virtual Reality ervaringen. Met het opleidingsprogramma ‘Leerlandschap Anna voor Ouderen’ leren verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers beter omgaan met (kwetsbare) ouderen die in het ziekenhuis verblijven.

Ben óf ken jij iemand die ouder is dan 18 jaar en op zoek is naar een leuke en interessante bijbaan? Dan heb je tot 26 augustus om bij het St. Anna te solliciteren naar deze functie.

Ontwikkeling inspiratiebibliotheek

Het Vliegwiel voor digitale transformatie in de zorg werkt aan de ontwikkeling van een inspiratiebibliotheek voor telebegeleiding. Doel van die bibliotheek is het creëren van een overzicht van het beschikbare aanbod van telebegeleiding in Nederlandse ziekenhuizen.

In de bibliotheek moet straks diverse aandoeningsspecifieke informatie over het aanbod te vinden zijn. Denk daarbij aan succesfactoren, ervaringen, uitdagingen en wensen van zorgverleners én patiënten, tips en praktijkvoorbeelden. Ziekenhuizen die hun aanbod aan deze bibliotheek willen toevoegen kunnen daarvoor een vragenlijst invullen.

E-mail fout in MijnZuyderland

Door een technische fout heeft afgelopen weekend een groot aantal patiënten van het Zuyderland Medisch Centrum per abuis een mail ontvangen vanuit het patiëntportaal MijnZuyderland. Het gaat om oude berichten over afspraken die in het verleden hebben plaatsgevonden en per abuis opnieuw verstuurd zijn.

Het is nog niet duidelijk waardoor de fout is ontstaan, maar het ziekenhuis kan wel al bevestigen dat het geen hackpoging betreft. Ook zijn er geen gevoelige data zoals uitslagen of medische beelden verstuurd.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.