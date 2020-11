A²O-app brengt meer rust en betere logistiek op OK

Het idee voor de app is ontstaan in het CWZ. Daar ging een werkgroep, bestaande uit medewerkers van de OK en CSA op zoek naar ideeën voor het verbeteren van procedures en werkwijzen rondom het bestellen van instrumenten en materialen op de OK. Die ideeën zijn vervolgens door de werkgroep omgezet naar een praktische en bruikbare app. Eind 2019 werd gestart met een eerste pilot op twee operatiekamers. Die is succesvol verlopen en daarom besloot het ziekenhuis deze maand de A²O-app op alle OK’s te gaan gebruiken.

Voor de ontwikkeling van de A²O-app zocht de projectleider MIT van CWZ, Ellen König, contact met digitaal bureau Proud Nerds uit Nijmegen. “Ook in deze uitdagende coronatijden tijden kun je blijven innoveren en dat geeft veel energie. Deze innovatie past bij de CWZ-strategie om doelmatig en efficiënt te werken”, vertelt Dick Braam, hoofd van de centrale sterilisatieafdeling (CSA) van CWZ. Het ziekenhuis en de ontwikkelaar hebben besloten dat App to Order ook beschikbaar gesteld wordt voor andere ziekenhuizen.

Meer rust en duidelijkheid met A²O-app

Met de komst van de A²O-app wordt het gebruik van portofoons op de OK afgeschaft. Voor een operatie staan doorgaans de meeste medische hulpmiddelen al klaar. Het komt echter voor dat tijdens een operatie extra of nieuwe medische hulpmiddelen nodig zijn. Dat gebeurde voorheen door de bestelling door te bellen via een portofoon. Met de A²O-app worden deze bestellingen nu via de smartphone of tablet ingevoerd. Eventueel kunnen de bestellingen ook via een webapplicatie op een computer ingevoerd worden.

Medewerkers die de app of webapplicatie gebruiken kunnen daarin via een zoekbalk eenvoudig de benodigde materialen, zoals katheters of implantaten, opzoeken. De gewenste producten kunnen vervolgens in het winkelmandje geplaatst en, met een druk op de knop, besteld worden. De operatieassistent die de bestelling gedaan heeft, ontvangt daarna via een melding op zijn of haar smartphone of tablet direct een bevestiging van de bestelling. De CSA-medewerkers verzamelen daarna de bestelde materialen en leveren die af bij de OK. De operatieassistent krijgt vervolgens een melding dat de bestelling klaarligt.

App binnen een maand te gebruiken

Andere ziekenhuizen die de App to Order willen gaan gebruiken, kunnen dat binnen een maand geregeld hebben. “Vanuit diverse ziekenhuizen is er al veel belangstelling voor het ontwerp, de werking en het gebruik van de app. Dat is een mooi compliment aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt”, aldus Ellen König. De kennis en ervaring die het CWZ opgedaan heeft met de ontwikkeling en het gebruik van de A²O-app wil het ziekenhuis graag delen met anderen.

“Op een OK zijn rust, veiligheid en efficiency letterlijk van levensbelang. De uitdaging voor ons was om de techniek 100% betrouwbaar en de A²O zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor de zorg. We zijn trots op het eindresultaat en het enthousiasme waarmee de app is ontvangen”, vertelt Michiel Geurts, business consultant bij Proud Nerds.