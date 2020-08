Aandacht voor COVID-19 ervaringen tijdens digitaal IC Café

De impact van de coronacrisis was, en is, groot. In de eerste plaats voor de patiënten die, langere tijd, op de intensive care beland zijn, maar zeker ook voor hun naasten. Dinsdagavond 8 september wordt in twee sessies stil gestaan bij de COVID-19 ervaringen van zowel patiënten als hun naasten tijdens en na de ziekte. Daarbij wordt met name gekeken naar hoe iedereen met de situatie om gegaan is tijdens die periode. Denk aan vragen als; Wat heeft de IC-opname met de patiënt en zijn naasten gedaan? Of, Welke klachten hebben zij gehad, of nog steeds?

Digitaal IC Café voor COVID-19 ervaringen

Er is tijdens de coronacrisis al veel gesproken over het zogenoemde Post Intensive Care Syndroom of PICS. Dat kan behalve de patiënt zelf ook zijn naasten treffen, ook erg PICS-F (familie) genoemd. Tijdens het IC Café wordt uitleg gegeven over PICS en PICS-F. Vooral om te leren van elkaars ervaringen, maar ook om tips uit te wisselen. Wat hebben mensen gedaan om er weer bovenop te komen, wat kunnen we van elkaar leren. Meer informatie over PICS en PICS-F staat op de website van Patiëntenorganisatie IC Connect.

Het IC Café wordt georganiseerd op dinsdagavond 8 september. Er zullen twee sessies van een uur gehouden worden waarbij telkens maximaal 50 deelnemers welkom zijn. De eerste sessie start om 18u30, de tweede om 20u00. Deelnemers kunnen zich aanmelden door een mail, met daarin ook de voorkeur voor sessie 1 of 2, te sturen naar intensive-care-cafe.ic@radboudumc.nl. Mocht de belangstelling zo groot zijn dat beide sessies al snel volgeboekt zijn, dan zal op korte termijn een extra editie van het digitale IC-café georganiseerd worden.

Post-IC dagboek

Gedurende de coronacrisis kwam het Post-IC dagboek regelmatig in het nieuws. Daarin beschrijven naasten, en verpleegkundigen, tijdens een IC-opname de situatie en toestand van de patiënt. Het dagboek wordt vervolgens ook na de IC-opname, door naasten en de patiënt zelf, bijgehouden.

Het bijhouden van zo’n dagboek is een wetenschappelijk, en momenteel de enige, bewezen methode om PCIS te verminderen. Door de contact beperkende maatregelen en het opschorten van de bezoekregelingen in ziekenhuizen en op IC’s tijdens de coronacrisis, is een digitale versie van het Post-IC dagboek ontwikkeld dat in diverse ziekenhuizen in gebruik genomen is.