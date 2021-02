Aandacht voor mondgezondheid kinderen met online poetsles

De online tandenpoetsles werd dinsdag 26 januari gegeven door NVM-mondhygiënisten voorzitter Manon van Splunter. Tijdens de les kregen leerlingen van de basisschool Klimophoeve in Bleiswijk op een leuke manier informatie over mondgezondheid, het gebit, tandenpoetsen, gaatjes en de zeven eet- en drinkmomenten.

Mondgezondheid kinderen

Onlangs werd in het Jeugdjournaal aandacht besteed aan het feit dat de mondgezondheid van kinderen tijdens de coronacrisis achteruit gegaan is. Doordat de scholen gesloten zijn, wordt er minder aandacht besteed aan mondzorg voorlichting. Mede daardoor startten het Ivoren Kruis, Colgate-elmex en de NVM-mondhygiënisten het initiatief om de kinderen op afstand te gaan ‘leren poetsen’ en informeren over het belang van een gezond gebit.

Tijdens de online poetsles kunnen kinderen met behulp van materialen uit de poetskoffers thuis daadwerkelijk geoefend worden met tandenpoetsen. De oefenkoffers werden voor de les door de kinderen zelf rondgebracht. De online poetsles voor mondgezondheid is een voorbeeld van hoe mondzorgverleners tijdens de coronacrisis op andere manieren hun preventie-activiteiten ter voorkoming van cariës en andere mondproblemen kunnen uitvoeren.

Hou je mond gezond

NVM -mondhygiënisten ondersteunt het project ’Hou je mond gezond’ van het Ivoren Kruis en Colgate-elmex. Het Ivoren Kruis is een wetenschappelijke vereniging van tandartsen, mondhygiënisten en andere mondzorgverleners. Doelstelling en ambitie van het Ivoren Kruis is de mondgezondheid in Nederland op een zodanig hoog niveau te brengen dat een gezonde mond en een gaaf gebit voor elke inwoner van jongs af aan tot op hoge leeftijd binnen bereik komt.

Colgate-elmex is een partner van het Ivoren Kruis en ondersteunt het ‘Hou je mond gezond’-project door poetskoffers, tandpasta samples en tandenborstels beschikbaar te stellen voor de poetslessen. Zo kunnen de kinderen zelf tijdens de les oefenen met tandenpoetsen en krijgen zij de juiste instructies.