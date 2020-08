Aanmelden voor OPEN programma kan nog tot 15 september

Huisartsenpraktijk kunnen aan het OPEN programma deelnemen door zich aan te sluiten bij een regionale coalitie. Deze coalities bestaan uit huisartsenorganisaties zoals LHV-Kringen en zorggroepen. Na 15 september is dat echter niet meer mogelijk. Hier kunnen huisartsen een overzicht krijgen van beschikbare regionale coalities in de buut. Uitleg over het verdere verloop van het aanmeldproces wordt verzorgd door de betreffende regionale coalitie.

OPEN ondersteuning

Het OPEN programma ondersteunt huisartsen bij het regelen van de verplichte online of digitale inzage voor patiënten in hun medische gegevens. Dat wordt onder andere gedaan door een nauwe samenwerking tussen een landelijk programmabureau en de regionale coalities. De ondersteuning behelst onder anderen:

geen omkijken naar de aanpassingen in uw HIS;

toegang tot geaccrediteerde scholing op maat;

patiëntenvoorlichting op maat;

ondersteuning van de huisartsencoalitie in uw regio bij het invoeren van online inzage;

de optie eenmalig € 2,83 per ingeschreven patiënt en gemoedsbezwaarde te declareren bij de zorgverzekeraar.

Op dit moment zijn 68 regionale coalities van samenwerkende zorggroepen, huisartsenpraktijken en/of andere zorginstellingen gevormd. Uit een enquete van NIVEL bleek vorig jaar al veel huisartsenpraktijken zich al hadden aangesloten bij een regionale coalitie. Een groot aantal was van plan dat dit jaar nog te doen. Inmiddels heeft dat er dus toe geleid dat momenteel 94 van elke 100 huisartsenpraktijken bij een regionale coalitie aangesloten is.

Verplichte online inzage

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz), die 1 juli van kracht werd, kent nieuwe verplichtingen binnen de zorg. Patiënten hebben nu het recht op kosteloze elektronische inzage in een afschrift van het dossier en het recht op inzage in de logging. Digitaal kan ook via een USB-stick betekenen.

In de praktijk moet het erom gaan dat iemand via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) in elk systeem van elke zorgverlener zijn of haar gegevens moet kunnen opvragen. Hiervoor zijn stimuleringsregelingen zoals OPEN in het leven geroepen.