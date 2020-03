Aanpak corona: NZa verruimt regels digitaal consult

Het doel is om zorgprofessionals vanuit haar rol als toezichthouder optimaal ondersteunen in hun werk. Regelgeving mag hierin niet belemmeren, want veilige en tijdige zorg aan patiënten staat voorop. Concreet gaat de NZa een regel in de medisch-specialistische zorg tijdelijk verruimen en komt er een nieuwe regel voor de langdurige zorg.

Daarnaast staat de toezichthouder in nauw contact met alle zorgverzekeraars en brancheverenigingen van zorgaanbieders om te zorgen dat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben. ‘Zorgaanbieders en verzekeraars die knelpunten ontmoeten in onze regelgeving, kunnen contact opnemen met de NZa’, zo valt er te lezen op de website van de toezichthouder. Op deze site komt vanaf maandag een overzicht van vragen en antwoorden te staan.

Inzet digitaal consult

De NZa benadrukt dat het gaat om een tijdelijke verruiming van regelgeving voor face-to-faceconsulten. De inzet van digitale consulten – die nu nog beperkt plaatsvinden – moeten de kans op besmetting verkleinen en de druk op ziekenhuizen helpen verlichten.

Ziekenhuizen kunnen zo het eerste consult met een patiënt ook digitaal doen. Zij kunnen het consult declareren bij de zorgverzekeraar, zonder dat dit gevolgen heeft voor de vergoeding. ICT&health is van plan de komende dagen een overzicht te publiceren van alle oplossingen voor onder meer beeldbellen met zorggebruikers, maar ook voor zorgprofessionals onderling.

‘Mensen hoeven zo niet naar het ziekenhuis te komen als dat niet echt noodzakelijk is’, aldus de NZa. ‘We hebben de NVZ en de NFU, de koepels voor aanbieders van medisch-specialistische zorg, gevraagd om een concreet voorstel voor deze verruiming, zodat dit in de praktijk uitvoerbaar is. We betrekken ook verzekeraars bij deze oplossing.’

Vergoeding extra kosten

De NZa maakt ook een regeling die vergelijkbaar is met de al bestaande BRMO-regel. Zorgaanbieders maken de komende periode namelijk mogelijk extra kosten, bijvoorbeeld voor het isoleren en verplegen van besmette mensen en extra inzet van personeel. Met de nieuwe regeling kunnen deze extra kosten in de langdurige zorg worden vergoed. In verband met de ernst van de corona-situatie kunnen zorgaanbieders hier ook achteraf een beroep op doen. Het streven is om de regeling uiterlijk 1 juli te publiceren.

De NZa heeft de afgelopen jaren zijn regulering al vernieuwd en verruimd om het toepassen van e-health toepassingen te vereenvoudigen en te verbreden. Zo wil de toezichthouder de beweging van zorg van ziekenhuis naar de thuissituatie – juiste zorg op de juiste plek – faciliteren.