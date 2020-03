ACM: appen over tarieven kan risicovol zijn

Dat meldt de LHV op basis van een reactie van de ACM op vragen van de huisartsenvereniging. De LHV had de vragen gesteld om meer duidelijkheid te krijgen over wat huisartsen wel en niet mogen afspreken. De LHV constateerde in december 2019 namelijk dat het delen van gegevens over tarieven hoogstwaarschijnlijk in strijd was met de Mededingingswet. Dit delen van gegevens gebeurde (onder andere) in een groep op Telegram waarin veel waarnemers actief zijn.

Vorig jaar maakte de ACM in dit kader ook al duidelijk welke vormen van samenwerking zijn toegestaan bij het realiseren van initiatieven zoals zorg op afstand (Juiste Zorg Op De Juiste Plek).

Mededingingsrisico’s bij delen tariefinfo

Op advies van de advocaat van de LHV verlieten aan de vereniging verbonden bestuurders deze app-groep. Dit leidde tot veel vragen van huisartsen over hun deelname aan zulke groepen. De ACM stelt nu dat onderhandelen over tarieven binnen een appgroep mededingingsrisico’s meebrengt. Dit kan namelijk leiden tot afstemming of navolging door de huisartsen in zo’n groep. Huisartsen moeten zelfstandig, op basis van een individuele afweging van relevante factoren, hun tarief vaststellen. Het maken van afspraken over tarieven is verboden. De mededingingsregels gelden in gelijke mate voor uitlatingen binnen een appgroep, als voor uitlatingen buiten een appgroep.

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek licht toe: “Als LHV kregen we signalen over het wisselen van zaken die in strijd zouden kunnen zijn met de mededingingswetgeving. We moesten dit signaal wel serieus nemen; het is tenslotte niet niets als een aantal huisartsen en wij als LHV risico lopen.” De stappen die de LHV vervolgens zette, leidde evenals het wachten op duidelijkheid van de ACM bij veel huisartsen tot onrust en in sommige gevallen boosheid richting LHV.

Goede gronden voor voorzichtigheid

Laksbeek benadrukt dat de voorzichtigheid van de vereniging goede gronden had. “Als de ACM wel tot sancties was overgegaan zouden huisartsen en de LHV daarvan schade hebben kunnen ondervinden. Dat is gelukkig niet het geval gebleken.” De LHV is dan ook blij met de duidelijke richtlijnen van de ACM. ‘De open houding, het snelle contact en de transparantie die door ons is gegeven over hetgeen nu speelt, zijn door de ACM positief ontvangen’, zo schrijft de vereniging.

De basis van de richtlijnen van de ACM is dat ondernemers (zoals waarnemend huisartsen en praktijkhouders) geen activiteiten mogen ondernemen die de mededinging beperken. Daaronder valt ook openlijk onderhandelen over tarieven in een appgroep. Dat kan leiden tot afstemming of navolging van huisartsen in zo’n groep.

Het delen van informatie en ervaringen over zaken zoals kwaliteit van de zorg, landelijk of regionaal beleid, werkdruk, actualiteiten, medische richtlijnen, kan huisartsen helpen in hun werk. Dit komt niet snel in strijd met de mededingingsregels.

De uitwisseling van commercieel gevoelige informatie kán in strijd zijn met de mededingingsregels. Of dit binnen een appgroep het geval is, hangt af van een aantal zaken. Voorbeelden zijn de aard van de informatie, de context waarin dat gebeurt, de duur van de uitwisseling en het effect op de deelnemers aan de groep. Tariefafspraken of afstemming over de tarieven mogen in ieder geval niet.

Het vragen of aanbieden van een dienst tegen een bepaald tarief in een appgroep of op een website is toegestaan zolang dit niet leidt tot afstemming of navolging door waarnemers binnen een groep. Onderhandelen over tarieven in een appgroep brengt mededingingsrisico’s mee. Dit kan leiden tot afstemming of navolging door de huisartsen in zo’n groep. Dat kan de concurrentie (tussen de waarnemend huisartsen in dit geval) mogelijk belemmeren, door informatie over bijvoorbeeld een veranderd waarneemtarief te delen. In zo’n geval kan de ACM handhavend optreden.

Op de website van de LHV zijn nog veelgestelde vragen en antwoorden te vinden die verder moeten verduidelijken wat al dan niet toegestaan is.