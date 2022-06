ACTA: Niet-EU tandartsen trainen in simulator

Het gebrek aan capaciteit in de tandartssector is nijpend. Al tien jaar is er een groot tekort en het lijkt alleen erger te worden. Volgens beroepsorganisatie KMT moeten er ongeveer honderd extra tandartsen per jaar worden opgeleid om de capaciteitsproblemen op te lossen. Daarom wordt dus ook expliciet geworven onder niet-EU-tandartsen, die bij ACTA nu dus virtueel getraind kunnen worden in het Amsterdams Skills Centre van Amsterdam UMC.

Off the job programma’s

In het ASC worden trouwens ook steeds meer Nederlandse specialisten en tandartsen getraind, gewoon omdat hoogwaardige training off the job programma’s goedkoper zijn én, zoals in het voorbeeld van de buitenlandse tandartsen, sneller en breder kunnen worden ingezet. Volgens ASC ondersteunt nieuwe snel oprukkende technologie bij het bouwen van nieuwe opleidingen buiten het werk en kan daarmee een nieuwe manier van leren ontstaan. Het gaat dan met name om technologie als AI, e-books, VR-training met haptische feedback en telemonitoring. VR-training rukt in de zorg in het algemeen bijzonder snel op, onder meer voor het leren van reanimaties bij hartoperaties maar ook om medewerkers voor te bereiden op een nieuwe coronagolf. Tevens wordt VR regelmatig voorbereid om patiënten voor te bereiden op een operatie of beter te laten omgaan met pijn, bijvoorbeeld bij een bevalling.

Tandartspraktijk in simulator

Dit jaar worden in het ASC met VR zestig niet-EU-tandartsen getraind en eventueel geaccrediteerd. Deze ultramoderne aanpak kan dus zeker structureel helpen om het tekort aan tandartsen op te lossen, zeker ook omdat er plannen zijn om dit aantal te verhogen. Tandartsen uit het buitenland zijn verplicht om voor hun noodzakelijke BIG-registratie in Nederland een assesment- procedure volgen. Van dat assement is het trainen van vaardigheden een expliciet onderdeel en die training biedt ACTA dus nu aan met VR-simulatie-apparatuur. De tandarts kan zo tal van ingewikkelde procedures in een simulator virtueel oefenen op scans van menselijk weefsel.