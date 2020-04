Actueel overzicht COVID-19 maatregelen per land

De website is met het overzicht van COVID-19 maatregelen en informatie op landniveau is opgezet door de World Health Organisation (WHO) en de European Observatory on Health Systems and Policies. In de COVID-19 HSRM hebben inmiddels meer dan 30 landen informatie over hun aanpak van de coronacrisis gedeeld.

De informatie wordt wekelijks geüpdatet. De Nederlandse informatie is aangeleverd door het NIVEL dat deel uit maakt van het Health Systems and Policy Monitor-netwerk.

COVID-19 maatregelen

De Health System Response Monitor (HSRM) is ontworpen als reactie op de COVID-19-uitbraak om up-to-date informatie te verzamelen en te organiseren over hoe landen reageren op de crisis. De HSRM richt zich primair op de reacties en maatregelen van gezondheidsstelsels, maar omvat ook bredere initiatieven op het gebied van volksgezondheid.

Op de website is per land vrijwel alle informatie te vinden over maatregelen die genomen worden om de COVID-19 crisis te bedwingen. Er zijn in totaal zes categorieën.

Voorkomen verspreiding. Zoals social distanding, quarantaine regels etc.

Medische voorzieningen en -personeel. Status IC- en beademingscapaciteit, verplegend personeel, beschermende uitrusting etc.

Zorgverlening op peil houden. Planning, management en het up-en-running houden van essentiële dienstverlening.

Financiering en dekking zorgkosten

Bestuur en regelgeving

Maatregelen in andere sectoren

De HSRM website is tot stand gekomen naar aanleiding van verzoeken van de WHO-lidstaten in Europa om data en informatie over COVID-19 te delen. Verder was er ook geen overzicht van de maatregelen en wijze waarop de verschillende landen de COVID-19 crisis aanpakken.

Vergelijken maatregelen per land

Op de website kunnen op een eenvoudige en overzichtelijke manier de maatregelen met betrekking tot de hierboven genoemde categorieën van de deelnemende landen met elkaar vergeleken worden. Zo kun je dus op een eenvoudige manier bekijken hoe de Nederlandse maatregelen zich verhouden met die in de ons omringende landen.

Per vergelijking kunnen maximaal vier landen en zestien topics uit de zes categorieën geselecteerd worden. Vervolgens wordt een PDF samengesgteld die gedownload kan worden. Daarin staat alle beschikbare informatie, gesorteerd per topic en per land.

Het Health Systems and Policy Monitor-netwerk verzorgt systematische beschrijvingen van de zorgstelsels in Europa. Dat maakt het op een gestructureerde manier vergelijken van de verschillende zorgstelsels mogelijk.