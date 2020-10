Adelante ontvangt SET subsidie voor revalidatie op afstand

De adviescommissie van RVO en ZonMW zijn onder de indruk van het plan dat Adelante ontwikkeld heeft voor revalidatie op afstand. “De kwaliteit van het plan is uitstekend, goed opgeschreven, helder met stevige ambitie voor opschaling naar 3.000 cliënten”, aldus de adviescommissie.

Revalidatie op afstand

De SET-subsidie zal gebruikt worden voor thuisrevalidatie oplossingen zoals beeldbellen met een behandelaar via zoom en Telerevalidatie.nl. Dit is een platform waar mensen die moeten revalideren via online modules thuis oefeningen ten behoeve van het revalidatietraject kunnen doen.

“Met de subsidie kunnen we de digitale toepassingen beter inrichten, koppelen aan andere zorgsystemen en implementeren in de zorgpaden. Hierdoor kunnen de patiënten niet alleen bij Adelante op locatie maar ook thuis optimaal gebruik maken van onze behandelprogramma’s. Dit noemen wij blended care”, vertelt Simone Sep, onderzoekscoördinator bij het Kenniscentrum van Adelante.

Blended care

Bij het blended care project ligt de nadruk op revalidatie op afstand voor patiënten met neurologisch letsel. Denk aan hersenletsel, cerebrale parese of dwarslaesie. Deze behandelprogramma’s zijn in het bijzonder zeer geschikt om middels een e-health toepassing aan te bieden. Daarnaast zijn dit doorgaans langdurige behandeltrajecten. Patiënten die gebruikmaken van thuisrevalidatie krijgen zo meer eigen regie over het revalidatietraject. Verwacht wordt dat zij zo meer aan hun revalidatie en revitalisatie kunnen werken, zonder dat de zorgkosten oplopen. Het voordeel van e-health toepassingen en thuisrevalidatie voor behandelaars en mantelzorgers is dat zij minder belast worden.

Adelante heeft samen met zorgverzekeraar CZ een innovatiecluster opgericht. Doel van deze samenwerking is het uitrollen van doelmatige, digitale toepassingen voor thuiswonende cliënten. Het innovatiecluster heeft daarvoor samenwerkingsverbanden met diverse leveranciers en het landelijke Samenwerkingsverband eRevalidatie.