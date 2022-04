Administratie thuisdialyse met behulp van een app in het Isala

Patiënten die dialyseren met een buikspoeling en ervoor kiezen om dit thuis te doen, hoeven daardoor niet meer telkens naar het ziekenhuis te komen. Deze thuisdialyse is al een hele grote vooruitgang voor deze patiënten. Het digitaliseren van de administratie zorgt er nu bovendien voor dat zij nog minder handmatige handelingen hoeven uit te voeren. Voor het behandelteam betekent dit dat zij op afstand continu op de hoogte zijn van de situatie van de dialysepatiënt. Dat moet ertoe bijdragen dat het aantal opnames van dialysepatiënten afneemt.

“Eens in de zes weken zien wij hen op de poli, of soms eerder op de Spoedeisende hulp als het onverhoopt niet goed gaat. Nu wij niet meer papieren lijsten gebruiken en patiënten alles invullen in de Luscii app, kun je grenswaardes instellen. Als bijvoorbeeld het gewicht boven een bepaalde waarde komt, dan krijgen wij een alert in ons systeem. Wij kunnen dan zien wat er aan de hand is en nemen contact op met de patiënt”, vertelt dialyseverpleegkundige Jeanette Bosman.

Administratie thuisdialyse gedigitaliseerd

De app voor het bijhouden van de administratie voor thuisdialyse van het Isala heeft dus diverse voordelen, zowel voor de patiënten als de behandelaars. Ten eerste betekent het dat de patiënten alle meetwaardes en andere informatie niet meer handmatig hoeven op te schrijven, wat hen veel tijd en gedoe scheelt. Maar, belangrijker nog, de app biedt de mogelijkheid om grenswaardes in te stellen.

Wanneer uit de metingen, die nu dus in een app ingevoerd worden, blijkt dat een bepaalde grenswaarde overschreden wordt, dan krijgen de behandelaars daarvan direct een melding. Dit stelt hen in staat om direct contact op te nemen met de patiënt. Voorheen moesten ze daarvoor wachten tot het moment waarop zij de ingevulde papieren lijsten ter controle onder ogen kregen.

Nauwkeuriger bijhouden

Een ander voordeel, zo blijkt uit gesprekken met patiënten die de app al gebruiken, is de therapietrouw. Niet zozeer het dialyseren zelf, maar wel wat betreft het bijhouden van de meetwaardes. “Ik geef eerlijk toe, op papier hield ik het niet altijd zo goed bij. Daarnaast kan ik veel beter het verloop zien van bijvoorbeeld mijn bloeddruk. Ook geeft het mij een veilig gevoel. Voordat ik de app gebruikte, zag ik wel dat mijn gewicht te snel steeg, maar dan dacht ik ‘ach het zal wel loslopen”, aldus mevrouw van Dijk-Drost.

Het Isala is het eerste Nederlandse ziekenhuis dat een app gebruikt voor de monitoring van patiënten die worden behandeld met buikspoeling. “Wij hebben meegeholpen met de ontwikkeling van deze nieuwe Luscii app. Het bedrijf heeft al meerdere apps in gebruik, maar voor deze patiëntengroep was die er nog niet. Het was een flinke klus om de app helemaal goed te krijgen met de juiste rekenmodules, maar de samenwerking met Luscii is prettig. Nu gaat het goed, ook dankzij de steun van nefroloog Joan Doornebal. Natuurlijk blijven wij de app verder ontwikkelen”, vertellen dialyseverpleegkundigen Jeanette Bosman en Corry Kroondijk van het Isala.

Het Isala heeft dus gekozen voor een app. Twee jaar geleden startte het MCL ook met het aanbieden van thuisdialyse. Het Friese ziekenhuis koos voor de monitoring van deze patiënten voor een combinatie van remote patiënt monitoring en gespecialiseerde verpleegkundigen die de patiënten thuis bezoeken.