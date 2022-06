AI essentieel bij indammen corona en apenpokken

Pandemieën zoals de Mexicaanse griep en COVID-19 hebben ons het enorme potentieel laten zien van AI-gebaseerde voorspelling en ziektesurveillance. In het geval van apenpokken circuleert het virus al in Afrikaanse landen, maar heeft het nu internationaal de sprong gemaakt. Met behulp van AI is het beter mogelijk om het virus in te dammen. Het gaat dan in eerste instantie om het real time inventariseren en verzamelen van gegevens over infectiepercentages. Vervolgens kan AI ingezet worden om verspreiding tegen te gaan. Goed nieuws is dat WHO niet verwacht niet dat de wereldwijde uitbraak van het apenpokkenvirus zal uitgroeien tot een pandemie.

AI en autonoom vliegende drones

Kunstmatige intelligentie is niet langer een technologie van de verre toekomst en is inmiddels overal om ons heen. In veel verschillende sectoren worden slimme machines gebruikt die mensen zwaar werk uit handen nemen. Maar AI effent ook de weg voor toekomstgerichte technologie zoals zelfrijdende auto’s. Kunstmatige intelligentie maakt zelfs autonoom vliegende drones mogelijk, zoals uitgebreide testen op 30 mei 2022 op de High Tech Campus Eindhoven laten zien.

Hoe worden virussen met KI bestreden?

Ook in de zorg wordt kunstmatige intelligentie een steeds belangrijkere technologie. Zo kunnen AI-systemen al met grote nauwkeurigheid beeldmateriaal analyseren op aanwezigheid van bijvoorbeeld borstkanker. Bij de bestrijding van virussen speelt AI een steeds belangrijkere rol. Dat gaat door het volgen van enorme gegevensstromen (big data) op een manier die een mens niet kan. Zo kunnen met een AI-platform gegevens uit overheidsrapporten, sociale media, nieuwssites en andere online bronnen worden geanalyseerd om de wereldwijde verspreiding van bijvoorbeeld corona of apenpokken te volgen.

Kunstmatige intelligentie heeft óók een onderzoeker van de Michigan State University en zijn team geholpen bij het vinden van antwoorden over de nieuwe omicron-variant. De onderzoekers melden dat omicron en andere varianten een verhoogde besmettelijkheid en antilichaamresistentie ontwikkelen volgens een kunstmatige-intelligentiemodel. Zodoende wordt duidelijk dat er nieuwe vaccins en nieuwe en antilichaamtherapieën nodig zijn.



Kunstmatige intelligentie biedt breed pallet aan opties

AI kan ook worden gegevens voor het ontginnen van sociale media, zodat beter wordt begrepen wanneer de volgende infectiepiek plaats zal vinden. Maar AI wordt met betrekking tot virussen nog op ontelbaar veel andere wijzen ingezet. Denk onder meer aan het gerichter behandelen en herkennen van covid. Een voorbeeld betreft patiënten die getroffen worden door COVID-19 die na genezing vaak (langere tijd) onder behandeling moeten blijven voor de geleden longschade. Het consortium ICOVAI werkt voor die groep aan de ontwikkeling van AI-technologie waarmee de betreffende longschade beter geanalyseerd kan worden. Die analyse kan ook bijdragen aan de keuze voor de juiste behandelmethode.

Een andere mogelijkheid die kunstmatige intelligentie biedt is tot slot het onderzoeken van het genoom van virussen die dieren infecteren zodat kan worden voorspeld of ze mogelijk van dier op mens over kunnen springen. Kunstmatige intelligentie biedt kortom een breed pallet aan slimme opties om virussen te bestrijden en de uitbraak van pandemieën waar mogelijk te voorkomen.