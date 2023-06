AI helpt bij planning op IC

Gelre ziekenhuizen behandelt op de intensive care (IC) ernstig zieke patiënten vanuit alle disciplines. Het gaat om een intensieve vorm van zorg, die gedaan wordt met gespecialiseerd personeel zoals

IC-verpleegkundigen en intensivisten. Het gaat om medewerkers die dag en nacht beschikbaar zijn om de juiste patiëntenzorg te bieden. De zorg op de IC is niet altijd goed te plannen en met name tijdens piekdrukte is de planning lastig. Kunstmatige intelligentie blijkt in de praktijk te kunnen helpen om de planning toch te optimaliseren.

Patiënten monitoren

Intensivist Nicolas Schroten vertelt op de website van Gelre: “Een betere voorspelling van het aantal patiënten dat naar de IC komt, kan helpen om beter flexibel te roosteren. Op die manier kun je personeel rust kunt geven wanneer dat kan en extra personeel inzetten wanneer dat nodig is.” Om dit te plannen is goed inzicht nodig in alle patiënten die in het ziekenhuis worden behandeld die een verhoogd risico hebben om te verslechteren.

In het EPD wordt veel van dit soort info vastgelegd, maar het is voor professionals onmogelijk om al die patiënten voortdurend te monitoren. AI kan hierbij het personeel ondersteunen door tijdig een waarschuwing te geven en de essentiële gegevens te filteren die nodig zijn om vooruit te plannen. Zodoende kan de IC betere zorg op maat leveren en kan overbelasting van medewerkers worden voorkomen.

AI & IC

In de dagelijkse praktijk wordt in ziekenhuizen steeds vaker, net als in Gelre ziekenhuizen, AI ingezet op de IC. Twee intensivisten van het Amsterdam UMC hadden in 2022 bijvoorbeeld een wereldprimeur omtrent de inzet van kunstmatige intelligentie. Samen met Pacmed Critical ontwikkelden ze een slimme AI-tool om artsen te helpen bij de beslissing of een patiënt wel of juist niet ontslagen kan worden van de IC.

Een andere mogelijkheid voor de inzet van kunstmatige intelligentie vinden we op de neonatale intensive care. Hier kan AI kan helpen om onnodige alarmen te voorkomen, zodat er meer rust ontstaat op de afdeling. Dit blijkt uit recent onderzoek van Gabriele Varisco die in maart op dit thema promoveerde aan de Technische Universiteit Eindhoven. En nu laat Gelre ziekenhuizen dus zien dat AI ook goed ingezet kan worden bij een slimmere planning op de IC.

Samenwerken tijdens hackathon

De nieuwe slimme software kwam op een bijzondere wijze tot stand, want de drie partijen – Gelre ziekenhuizen, SAS en KPMG – bundelden speciaal voor de ontwikkeling van deze AI-tool hun krachten tijdens de SAS Hackathon. Deze hackathon bood de mogelijkheid om in een periode van zes weken met een team aan een oplossing te werken. Er is tijdens deze periode onderzocht of er een bruikbare voorspelling voor de toestroom van patiënten naar de IC mogelijk is, zodat de personele bezetting van het IC personeel daarop afgestemd kan worden. Uiteindelijk is dat met vereende krachten ook daadwerkelijk gelukt.

Met behulp van een veelheid aan gegevens (data) zijn waardevolle inzichten verkregen om meer grip te krijgen op de doorstroom en de optimalisatie in de planning van patiënten op de IC. Hierdoor kan het personeel meer op maat worden ingezet op de IC. Gelre ziekenhuizen heeft volgens betrokkenen nu zodoende een mooie tool in handen om de planning op de IC te verbeteren.