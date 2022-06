AI helpt bij snellere diagnose artritis psoriatica

Artritis psoriatica is een vorm van ontstekingsreuma waarbij tegelijkertijd sprake is van de huidziekte psoriasis. Zodoende kunnen er klachten zijn aan de huid en tegelijkertijd gewrichtsontstekingen. Artritis psoriatica is een heterogene ziekte die veel voorkomt, maar die niet altijd herkend wordt.

Artritis psoriatica: progressieve ontstekingsaandoening

De ziekte artritis psoriatica begint veelal tussen het 20e en 30e levensjaar, maar kan ook op een andere leeftijd ontstaan. Meestal begint artritis psoriatica met de huidziekte psoriasis. Het komt evenveel voor bij mannen als bij vrouwen.Het is een progressieve ontstekingsaandoening die vooral de gewrichten en de bindhuid aantast bij patiënten die lijden aan psoriasis. De meest voorkomende symptomen zijn gewrichtspijn en zwelling, die kunnen variëren van mild tot ernstig. Maar veel patiënten ontwikkelen op den duur ook gewrichtsaandoeningen en ook kan misvorming van gewrichten ontstaan.

Complete plaatje duurt soms jaren

Het feit dat de ziekte soms wel vier jaar lang niet wordt herkend, komt door het heterogene beeld van deze ziekte. Patiënten met psoriasis worden meestal behandeld door een dermatoloog en beseffen niet altijd dat ze bij hem of haar ook hun gewrichtsklachten naar voren kunnen brengen. Ze bespreken dan bijvoorbeeld rugpijn of andere gewrichtsaandoeningen weer bij hun huisarts of bij een orthopeed. Zodoende wordt nog steeds vaak onbedoeld het complete plaatje gemist.

AI zorgt voor snellere diagnose artritis psoriatica

In de studie werd een medische database onderzocht met 2,5 miljoen patiënten. De onderzoekers analyseerden de gegevens van meer dan 2.000 patiënten die officieel de diagnose PsA hadden gekregen. Vervolgens werd er een algoritme getraind en getest. Het algoritme heeft als doel om de tijd die het duurt voor tot een diagnose te komen, gemiddeld 2,5 jaar, aanzienlijk te verkorten.

Dat lukte goed, want als bijvoorbeeld alleen de medische dossiers van psoriasispatiënten werden geanalyseerd, kon 51% van de niet-gediagnosticeerde PsA-patiënten al een jaar voorafgaand aan de eerste diagnose worden geïdentificeerd. Een aanzienlijke versnelling kortom waardoor er eerder interventies kunnen worden ingezet die de kwaliteit van leven op langere termijn kunnen verbeteren. Dat is meteen ook één van de redenen dat in Nederland de interesse in dit soort datagedreven AI-applicaties razendsnel groeit. Liefst 8 op de 10 ziekenhuizen gebruikt inmiddels dit soort tools, onder meer bij reuma, darmkanker en bij onderzoek.