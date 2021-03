AI ingezet bij opsporen corona via e-nose

Het gebruik van de e-nose van NaNose Medical en het kunstmatige brein van Akida is een mogelijke doorbraak in nauwkeurige, snelle, goedkope, wijdverbreide tests met de mogelijkheid om uitbraken onder controle te houden en het dodental van deze ziekte te verminderen, zo schrijven beide ondernemingen in een gezamenlijk persbericht.

Zelfde gevoeligheid als hondenneus

De technologie van NaNose Medical, gebaseerd op een kunstmatige neus ontwikkeld door het Technion Israel Institute of Technology, zou dezelfde gevoeligheid voor minuscule hoeveelheden vluchtige organische stoffen (VOC’s) hebben als de neus van een hond. Technion test het device sinds 2017 om ziekten zoals Parkinson, kanker, nierfalen, multiple sclerose en infectieziekten – zoals COVID-19 – te identificeren.

NaNose Medical verzamelde monsters van 130 patiënten en stuurde sensorgegevens van nanomaterialen naar BrainChip’s Research Institute in Perth, West-Australië. Het systeem detecteerde de gevallen van COVID-19 tussen een ziektegroep en een gezonde controlegroep en Akida leerde binnen enkele seconden patronen van VOC-biomarkers geassocieerd met een infectie te herkennen met een hoge mate van nauwkeurigheid in een minimaal tijdsbestek. NaNose Medical verzamelt momenteel monsters van drie primaire locaties wereldwijd en zal samenwerken met BrainChip om de gegevens te evalueren.

Betere diagnostiek door AI

Een onderzoek in China bevestigde dat ademsensorgegevens nauwkeuriger zijn dan de zogeheten reverse transcriptiepolymerasekettingreactie (RT-PCR)-test die doorgaans wordt gebruikt. Nauwkeurig testen is essentieel in de vroege stadia, zelfs voordat de symptomen zich manifesteren, en na de behandeling voordat patiënten naar hun gemeenschap worden ontslagen.

Het gebruik van de NaNose Medical-sensorarray om de gegevens te verzamelen en Akida om de diagnose uit te voeren, kan volgens BrainChip en Nanose een hogere betrouwbaarheid hebben dan de huidige testmethoden en vormt minder risico voor medische professionals omdat er geen speeksel- of slijmmonsters worden verzameld. Voordeel van de AI-/machine learning-technologie van BrainChip zou zijn dat het in afzonderlijke apparaten kan worden ingezet in plaats van dat diagnostische data eerst door centrale systemen moet worden verwerkt.

Inzet e-nose in Nederland

In Nederland werden e-noses al langer ingezet om via de adem diverse ziekten en aandoeningen op te sporen. ook voor opsporing van corona bleek de technologie geschikt te zijn. Op de corona-testlocaties van de GGD in Amsterdam werd en wordt een e-nose ingezet voor een coronablaastest. Met de SpiroNose kan middels een eenvoudige ademtest vastgesteld worden dat de betreffende persoon niet besmet is met het coronavirus. Daarmee kan de capaciteit van de corona teststraten verhoogd worden en wordt tevens bespaard op de relatief intensieve andere testmethodes.

Wegens onduidelijkheden over sommige testuitslagen werd de proef in februari tijdelijk stilgelegd. Inmiddels wordt de e-nose weer ingezet. Wel bleek dat er ruimte is voor verbetering van de test, zoals bij de automatisering van het testproces en training van het GGD-personeel.

Ook het MCL in Leeuwarden onderzoekt op een eigen teststraat de effectiviteit van e-nose technologie in het opsporen van coronabesmettingen. De elektronische neus, de Aeonose, ‘ruikt’ op basis van stoffen in de uitademingslucht of een patiënt een bepaalde aandoening heeft. De bedoeling van de studie is dat de e-nose corona ‘leert ruiken’.