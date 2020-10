AI inzetten voor betere diagnose COVID-19 longschade

De vakgroep Radiologie – Nucleaire Geneeskunde van VieCuri is een van de 25 partners die deelneemt aan het ICOVAI consortium. Op dit moment is de beoordeling van door COVID-19 beschadigd longweefsel nog een zaak voor de radioloog die de CT-scans bekijkt. Kunstmatige intelligentie moet de radioloog helpen bij die beoordeling zodat COVID-19 longschade diagnoses met meer zekerheid gesteld kunnen worden.

Betere diagnose COVID-19 longschade

De longschade die door COVID-19 veroorzaakt wordt is goed te zien op CT-scans. Voor de ontwikkeling van het AI-algoritme worden geanonimiseerde scans en informatie van patiënten gebruikt voor het leerproces. De computer vergelijkt de CT-scans een zo wordt uiteindelijk een gestandaardiseerde AI-tool ontwikkeld

“We moeten nog een aantal stappen doorlopen. We hopen aan het einde van dit jaar meer bekend te kunnen maken. Dan kan de applicatie nog een bijdrage leveren aan een eenduidige behandelkeuze van COVID-19 patiënten. De applicatie analyseert de CT-scans van de longen en geeft een indicatie hoeveel longweefsel is aangetast door COVID-19. Gelukkig kan de AI die nu wordt ontwikkeld ook wellicht in de toekomst voor andere beoordelingen worden gebruikt”, zo vertelt Carsten Arnoldussen, interventie-radioloog.

AI binnen de medische wereld

Het beoordelen van röntgenfoto’s en CT- of MRI-scans met behulp van AI-algoritmen is een ontwikkeling die op meerdere medische gebieden speelt. Zo wordt bij het Bravis ziekenhuis AI-software ingezet bij het opsporen van diverse afwijkingen, van hersenbloedingen tot fracturen en longembolie. Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge ontwikkelden een AI-algoritme dat in staat is hersenletsel te herkennen.

Maar AI wordt ook al ingezet bij de diagnose van COVID-19. Een onlangs speciaal ontwikkeld AI-algoritme is in staat de effecten van het coronavirus in bloed te herkennen.

Consortium ICOVAI

Het Limburgse VieCuri ziekenhuis is een van de 25 deelnemende partners binnen het ICOVAI consortium waarin onder andere ook het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Erasmus MC en de Universiteit van Edinburgh deel van uit maken. Gebruikmakend van de expertise van aangesloten ziekenhuizen, instellingen en industriepartners, ontwikkelt ICOVAI oplossingen voor:

Detectie van COVID-19, om een grotere capaciteit voor eerste testen bij verdachte patiënten mogelijk te maken

Differentiatie tussen COVID- en niet-COVID CT-verschijningen, als leidraad voor risicobeheer

Kwantificering van de ernst van de ziekte om de juiste follow-up van de patiënt te vergemakkelijken

Prognosevoorspelling, om de waarschijnlijkheid te bepalen dat een patiënt IC-zorg nodig heeft

Webgebaseerde DICOM-viewer voor externe toegang, weergave en delen

ICOVAI is voortdurend op zoek naar nieuwe, medische en industriële, partners om het consortium verder uit te breiden en de slagkracht te vergroten.