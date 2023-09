AI-platform detecteert hartritmestoornissen na langere ePatch-monitoring

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft samen met Philips een innovatieve benadering voor de diagnose van hartritmestoornissen geïntroduceerd. Het gespecialiseerde hartritmecentrum van het ziekenhuis is er namelijk in geslaagd om de Philips ePatch op slimme wijze te combineren met een AI-gestuurd ‘Cardiologs-analyseplatform’.

Betere diagnostiek hartritmestoornissen

Beter diagnoseopties voor hartritmestoornissen zijn welkom, want traditionele methoden voor de diagnose, zoals conventionele Holter-monitoren en elektrocardiogrammen (ECG’s), hebben beperkingen om bijvoorbeeld boezemfibrileren te detecteren. Deze meest voorkomende vorm van hartritmestoornis is een potentieel levensbedreigende aandoening, waarbij echter vaak geen duidelijke symptomen zijn. Om toch tot goede diagnostiek te komen, hebben het Martini Ziekenhuis en Philips daarom de ePatch geïntroduceerd. Deze kleine, gemakkelijk te dragen sensor, vervangt de omvangrijke Holter-monitor. Hij biedt niet alleen meer comfort voor patiënten, maar verbetert ook de precisie van de diagnose van hartritmestoornissen.

ePatch is draagbare monitor

De ePatch is een innovatieve draagbare monitor, die geavanceerde technologie gebruikt om voortdurend het hartritme van de patiënt te registreren op basis van de elektrische activiteit van het hart. Deze kleine patch past in de huidige trend waarbij apparatuur steeds kleiner en handzamer wordt, zodat er bijvoorbeeld in de thuissituatie kan worden gemonitord. Denk bijvoorbeeld de recente ontwikkeling van kleine dialyseapparaten of aan zogeheten slimme pleisters, waarmee de gezondheid van mensen op afstand goed gemonitord kan worden.

Wat de inzet van de AI-gestuurde ePatch onderscheidt van conventionele methoden, is de mogelijkheid om langdurig, tot wel 14 dagen, te monitoren. Dit stelt zorgverleners in staat om uitgebreidere en nauwkeurigere gegevens te verzamelen. En dat is met name essentieel voor het detecteren van hartritmestoornissen, die anders over het hoofd zouden worden gezien.

Vroeger moesten patiënten onhandige en beperkende Holter-monitoren dragen, waarbij tot tien ECG-elektroden en kabels werden bevestigd aan een groot controleapparaat dat aan een riem werd gedragen. Deze omslachtige en tijdrovende procedure beperkte de mobiliteit van patiënten en had invloed op de nauwkeurigheid van de diagnoses. Bovendien kon een conventionele Holter-monitor slechts 72 uur continu worden gedragen, hetgeen de kans op het ontdekken van sporadische hartritmestoornissen verminderde.

Gebruiksvriendelijke zorgtechnologie

Dr. Robert Tieleman, een cardioloog in het Martini Ziekenhuis, benadrukt de betekenis van deze nieuwe benadering: “Dankzij gebruiksvriendelijke en geavanceerde technologie verbetert dit programma onze mogelijkheden om hart- en beroertepatiënten te monitoren en te ondersteunen. Vooral de langere monitoringsperiode en de verminderde ruis tijdens beweging, verbeteren de detectie van mogelijke ritmestoornissen. Dit is van groot belang voor de individuele behandeling van patiënten, omdat we uiteindelijk de medische uitkomsten én de kwaliteit van leven kunnen verbeteren.”

Alexandra Bevers, hartfunctielaborant en Holteranalist bij het Martini Ziekenhuis, voegt hieraan toe: “Met de mogelijkheid van de ePatch om patiënten langer te volgen, hebben we een grotere kans om hartritmestoornissen te detecteren. Omdat de ePatch slechts één apparaat is, dat goed op de borst van de patiënt blijft zitten, resulteert dit in minder ruis en een betrouwbaardere gegevensregistratie. Dit stelt Holteranalisten zoals ik in staat om de gegevens sneller te evalueren en cardiologen te voorzien van de informatie die ze nodig hebben voor de diagnose.”

Patiënt aan het woord

Een inspirerend voorbeeld van het succes van dit programma is het verhaal van Marco, een 56-jarige patiënt die een beroerte heeft gehad. Dankzij de Philips ePatch werd boezemfibrilleren op de vijfde dag van zijn monitoring vastgesteld. Dit heeft het klinische team in staat gesteld om een gepersonaliseerd behandelplan voor Marco op te stellen, waardoor mogelijk toekomstige beroertes kunnen worden voorkomen. Marco zelf deelt zijn ervaring: “Na mijn beroerte ben ik twee keer 24 uur door het ziekenhuis gemonitord. Toen werd niets gevonden. Ik ben opgelucht dat er nu wel iets is gevonden. Mijn behandelaars denken dat de hartritmestoornis mijn problemen heeft veroorzaakt en dat deze nu met de juiste medicijnen voorkomen kunnen worden.”

ePatch is populair in VS

Naast het verbeteren van de diagnose en behandeling van patiënten, heeft het Martini Ziekenhuis het doel om de werkdruk op het personeel te verminderen en tegelijkertijd de kosten te verlagen. Het nieuwe initiatief is gebaseerd op het succes van vergelijkbare programma’s in de Verenigde Staten, waar jaarlijks meer dan 1,2 miljoen patiënten worden gemonitord met draagbare e-Patches van Philips en telemetrieprogramma’s op afstand. Deze programma’s hebben niet alleen geleid tot een verhoogde detectie van boezemfibrilleren, maar ook tot aanzienlijke kostenbesparingen per patiënt.