AI-projecten op radiologie afdeling Isala

De AI-projecten waar klinisch fysicus Jochen van Osch en technisch geneeskundige Jorik Slotman in het Isala aan werken hebben beiden betrekking op radiologie-oplossingen. Daarmee willen zij duidelijkheid krijgen in hoe AI in de praktijk toegepast kan worden. De meerwaarde van AI voor radiologie is de afgelopen jaren al meerdere keren aangetoond. De vertaling naar de praktijk is een belangrijke uitdaging.

“Er is enorm veel ontwikkeld, maar hoe pas je het praktisch toe in het ziekenhuis op bijvoorbeeld de afdeling Radiologie? Wij hebben twee krachtige computers op onze afdeling geplaatst. Die trainen wij nu op het lezen van diverse beelden voor verschillende toepassingen. Wanneer een computer klaar is met de training volgt altijd validatie. Klopt het wat de computer zegt?”, aldus Jorik Slotman.

Radiologie AI-projecten Isala

Een van de projecten waar AI ingezet wordt is de MRI-HIFU. Daarbij wordt in het Isala voor de behandeling van de vrouwen met myomen een MRI-scan met een echo gecombineerd. Tijdens de behandeling kan door verhitting echter geen contrastvloeistof gebruikt worden om het resultaat te zien. AI kan daar uitkomst bieden. “Wij trainen onze sterke computer nu op scans zonder contrastvloeistof en met contrastvloeistof. Dankzij AI weet de computer nu hoe de scan eruit zou zien met contrastvloeistof, nog tijdens de behandeling. De radioloog ziet dus beter hoe ver de behandeling is gevorderd. Waardoor de kans groter is dat deze na een keer slaagt”, vertelt Jorik.

Bij een tweede AI-project wordt kunstmatige intelligentie ingezet om te bepalen of de ontwikkeling van de botgroei bij kinderen voor of achterloopt. Daarvoor wordt nu een röntgenfoto van de hand gemaakt die vervolgens door een arts wordt vergeleken met foto’s uit een zogenoemde ‘atlas’. “Met AI hebben we onze computer nu geleerd om al die beelden van handen te herkennen en te beoordelen. Momenteel zijn wij bezig met de validatie. Oftewel klopt het wat de computer zegt. Wij verwachten dat wij dit binnen een jaar echt kunnen toepassen. Het is efficiënter en sneller”, vertelt Jochen van Osch.

AI als extra paar ‘ogen’

Een van de zorgen, of vragen, die oplossingen waarbij gebruik gemaakt wordt van kunstmatige intelligentie oproept is de angst dat computers het werk overnemen. Die zorgen zijn echter onterecht. Dankzij AI krijgt een arts een of twee paar extra ogen die helpen bij het beoordelen van foto’s en het stellen van een diagnose. “Computers gaan wel helpen in de zorg. Ze gaan artsen helpen in het verwerken van veel informatie, zodat patiënten sneller en beter geholpen worden.”

“Een mammogram, daar kun je één radioloog naar laten kijken. Maar het wordt iets beter als je er één of twee extra radiologen naar laat kijken. AI zijn die twee extra radiologen en daarnaast heb je altijd nog de echte radioloog; samen tellen ze voor drie”, aldus Jochen.

Op 3 februari organiseert het Isala een Innovatiefest. Daar vertellen onder andere Jochen en Jorik alles over hun AI-projecten en het gebruik van AI in de zorg. Inschrijven voor die bijeenkomst kan via deze link.