AI software ondersteunt IC ontslagprocedure

Het bepalen van het juiste moment waarop een patiënt die op de IC verblijft naar een verpleegafdeling overgeplaatst kan worden is bepaald geen sinecure. Een te vroege overplaatsing kan grote risico’s met zich meebrengen. Maar een patiënt langer dan noodzakelijk op de IC laten verblijven, brengt ook nadelen met zich mee. “Dat is bovenal vervelend voor de patiënt. Maar ook erg duur en het bed kan niet worden ingezet voor een andere patiënt die dat misschien veel meer nodig heeft,” vertelt Paul Elbers, intensivist in Amsterdam UMC. De IC ontslagprocedure is complex.

AI software voor IC ontslagprocedure

De op AI gebaseerde software oplossing, Pacmed Critical, is bedacht door Paul Elbers en collega intensivist Patrick Thoral. Voor de ontwikkeling van de software werkten zij samen met softwareontwikkelaar Pacmed. De software vergelijkt de realtime informatie van IC-patiënten met gegevens uit het verleden. Informatie die afkomstig is van duizenden patiënten die in het verleden op een IC zijn behandeld. De software kan op elk gewenst moment voorspellen hoe groot de kans is dat een verplaatsing naar de verpleegafdeling binnen een week tot een hernieuwde IC-opname leidt.

Pacmed Critical voorspelt ook wat de eventuele gevolgen voor de patiënt kunnen zijn ná de overplaatsing. En de software geeft inzicht in de factoren waarop de voorspelling gebaseerd is.Uiteraard neemt de ontslagsoftware niet de uiteindelijke beslissing of een patiënt verplaatst kan worden. Die verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de intensivist. “Wij zien het als een soort second opinion. En door te onderzoeken hoe de software in de praktijk gebruikt wordt, willen we de waarde voor patiënten en zorgverleners verder verhogen”, aldus intensivist Patrick Thoral.

Voorkomen van heropnames

Het belangrijkste doel van Pacmed Critical is het terugdringen van heropnames en het voorkomen dat patiënten langer op de IC liggen dan nodig. Landelijk ligt het aantal IC-heropnames momenteel tussen de vijf en tien procent. De grootste kans op heropnames doet zich voor bij ongeplande IC-opnames. Denk aan bloedvergiftiging, longontsteking en een covid-19-infectie. De intensivisten denken dat ze met de inzet van Pacmed Critical met name bij deze opnames winst kunnen behalen.

Voor zover bekend is het inzetten van op AI gebaseerde software als ondersteuning voor het bepalen van het juiste ontslagmoment op de IC een wereldprimeur, zo stellen de ontwikkelaars. “We hebben het dan over beslisondersteuning aan het bed van de IC-patiënt, waarbij algoritmes en ontwikkelde modellen rechtstreeks en in real time gevoed worden met gegevens uit het elektronisch patiëntendossier”, aldus Thoral.

Pacmed noemt de ontwikkeling van de software een enorme mijlpaal. “Het is ontzettend belangrijk dat AI nu eindelijk de stap naar de medische praktijk maakt. Dat moet verantwoord en veilig gebeuren. Samen met Amsterdam UMC hebben we daar alle noodzakelijke stappen voor genomen”, vertelt Wouter Kroese, mede-oprichter van Pacmed. De software voldoet aan alle regelgeving om als medisch hulpmiddel ingezet te kunnen worden. De ontwikkelaars zijn dan ook klaar voor verdere opschaling en uitbreiding.