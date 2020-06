AI-software spoort naar afwijkingen op longfoto’s

Het algoritme van de AI-software beoordeelt de CT-scans van longen op zogenoemde ‘nodules’. Dit zijn kleine vlekjes in de longen die een voorstadium van longkanker kunnen zijn. Om de kans op een succesvolle behandeling, en mogelijk volledige genezing, voor patiënten met longkanker te vergroten is het van belang dat de diagnose in een zo vroeg mogelijk stadium gesteld wordt.

AI-software ondersteunt radiologen

Bij het beoordelen van CT-scans van longen hebben radiologen te maken met grote hoeveelheden data en soms heel kleine afwijkingen. Het lijkt wel wat weg te hebben van het zoeken naar een speld in een hooiberg. De AI-software helpt bij dat zoekproces. “Het is voor ons een extra steun in de rug. Door deze software kunnen we CT-scans van de longen nog accurater beoordelen”, zegt radioloog Thomas Jongsma.

Het ontvangen van de CT-scans en de analyse daarvan wordt door de AI-software, Veye Chest, automatisch uitgevoerd. De radioloog beoordeelt vervolgens zowel de reguliere scan als de softwarematige analyse. Vervolgens stuurt hij een verslag van de analyses naar de longarts of een andere medisch specialist. De AI-software is sinds 2017 in gebruik bij het Tergooi. Inmiddels heeft het systeem al meer dan 10.000 CT-scans van longen beoordeeld. In onderstaande video legt

radioloog Jongsma uit hoe de AI-software analyse van de longfoto’s in zijn werk gaat.

Radioloog Jongsma legt uit hoe de AI-software in de praktijk functioneert

Samenwerking en referentie

De doortontwikkeling van Veye Chest is een continu proces. In 2019 heeft Tergooi daarvoor een contract afgesloten met Aidence, waar het ziekenhuis al sinds 2017 mee samenwerkt. “Tergooi is vanaf het begin onze partner geweest. De samenwerking is belangrijk omdat we zo onze software kunnen testen in de klinische praktijk. Ook wordt de software door het gebruik steeds slimmer en beter. Samen kunnen we zo een belangrijke rol vervullen in vroegtijdig opsporen van longkanker”, aldus Mark-Jan Harte, CEO van Aidence.

Omdat Aidence het het Tergooi al zolang samenwerken is het ziekenhuis in Nederland inmiddels het referentieziekenhuis voor de software-ontwikkelaar. Andere ziekenhuizen die er over denken om de AI-software te gaan inzetten kunnen bij het Tergooi zien hoe het systeem in de dagelijkse praktijk werkt en wat de ervaringen zijn van de radiologen.

Het toepassen van nieuwe technolgieen als AI en deep-learning heeft zijn meerwaarde voor de medische wereld al vaker bewezen. Niet alleen op het gebied van medische beeldanalyse, maar ook bij het uitvoeren van chirurgische ingrepen.