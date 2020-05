AIRone beademingsapparaat gaat internationaal

Medio maart groeide de coronacrisis hier in Nederland in een razend tempo naar zijn hoogtepunt en dreigde een tekort aan beademingsapparatuur te ontstaan hebben. Studenten van de TU Delft namen 16 maart de uitdaging op zich om zo snel mogelijk een betaalbaar en eenvoudig te bedienen en produceren beademingsapparaat te ontwikkelen.

OperationAIR, zoals het project gedoopt werd, slaagde. In amper drie weken werd de AIRone ontwikkeld en was er een werkend prototype beschikbaar voor de eerste (klinische) tests. Het ontwerp van de AIRone is inmiddels definitief en het staat, compleet met documentatie en testresultaten, al op een open source platform zodat andere, internationale, initiatieven ermee aan de slag kunnen.

Testen van het beademingsapparaat

In de weken na het eerste succes is de AIRone onderworpen aan functionele tests en zowel mechanische als elektrische veiligheidstesten. “Zo hebben we bijvoorbeeld getest of de foutmarges van de ingestelde variabelen binnen de gestelde normen vallen, of de AIRone voldoet aan de elektrische veiligheidseisen en of het apparaat stabiel en robuust is. Daarnaast hebben we met verschillende intensivisten, technisch geneeskundigen en een IC verpleegkundige gebruikerstesten gedaan”, zegt het hoofd van het testteam, Marijn Mostert.

Speerpunten bij deze tests waren het gebruiksgemak, de veiligheid en toepasbaarheid van de AIRone. Daarbij werd ook in ogenschouw gehouden dat het beademingsapparaat specifiek bedoeld is voor gebruik in noodsituaties, wanneer er een tekort is aan reguliere beademingsapparatuur. In deze testperiode zijn ook de handleidingen, die moeten voldoend aan de standaarden die binnen ziekenhuizen gelden, en technische documentatie samengesteld. Die liggen ter beoordeling, en certificatie, nu bij certificeringsinstantie DEKRA. Zij maken ook een adviesrapport voor het gebruik en de veiligheid van de AIRone.

Internationale belangstelling

Het succesvol afronden van deze procedures is ook van belang voor de reeds genoemde internationale stap die de AIRone mogelijk gaat nemen. “De afgelopen weken hebben wij veel vragen gekregen van initiatieven uit het buitenland, variërend van Europa tot landen in Azië, Afrika en Midden-Amerika. Er is ons gevraagd of wij het beademingsapparaat ook voor andere landen gaan produceren en of wij ons ontwerp en aanpak willen delen”, aldus Max Ligtenberg, hoofd van het internationaliseringsteam. “Door ons ontwerp te delen, klaar te staan voor vragen over de ontwikkeling, productie of implementatie en hulp aan te bieden, hopen wij andere landen te kunnen helpen bij het opvangen van een tekort aan beademingsapparatuur.”

Josephine Dumas, hoofd van het realisatieteam, zegt dat OperationAIR zich, door de dalende trend van het aantal coronpatiënten op de IC’s, in Nederland nu richt op de productie van 80 AIRone beademingsapparaten. “Op deze manier kunnen wij het hele productieproces doorlopen, zodat we optimaal voorbereid zijn om de productie weer te starten als er toch tekorten ontstaan. Het doorlopen van het gehele proces is daarnaast belangrijk voor de internationalisering van de AIRone, zodat goed advies kan worden geven aan andere initiatieven.”