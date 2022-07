Al 2,2 miljoen patiënten gebruiken online inzage

Van alle huisartsenpraktijken die aan OPEN deelnemen heeft bijna twee derde (62%) al minimaal één patiënt die hun patiëntendossier via een patiëntenportaal van de huisarts of een PGO raadplegen. Het gebruik van online inzage zal de komende periode verder stijgen, aangezien al ruim 95 procent van de huisartsenpraktijken op de Zorgaanbiederslijst (ZAL) van MedMij staat.

Dat kan ook afgeleid worden uit de gebruikscijfers van de eerste drie en een half jaar. Gemiddeld komen er elk jaar namelijk enkele honderdduizenden patiënten bij die van de digitale inzage via een portaal of PGO gebruikmaken. Van de 2,2 miljoen mensen die online inzage gebruiken, doen ruim 16.200 dat via een PGO.

Gebruik online inzage overtreft verwachtingen

De gebruikscijfers voor de digitale inzage overtreffen de verwachting van de programmamanagers van OPEN. “Bij de start van het programma hoorden we wel eens dat we knettergek waren”, vertelt programmamanager Bart Brandenburg. De verwachting bij de start van het programma was dat huisartsen weinig gemotiveerd waren om met de digitale inzage en het gebruik van een patiëntenportaal of PGO te starten. De praktijk bewijst inmiddels dus het tegendeel.

De cijfers leren ook dat de meeste patiënten de PGO’s en patiëntenportalen voor digitale inzage vaker gebruiken. Het is dus niet een ‘modegril’ die patiënten een keertje uit nieuwsgierigheid proberen om vervolgens weer ‘links te laten liggen’. Van de 2,2 miljoen patiënten heeft ruim meer dan de helft (bijna 1,3 miljoen) hun patiëntendossier via de PGO of portaal meer dan eens ingezien.

Het stijgende gebruik van online inzage bewijst het succes van het OPEN programma (Grafiek: OPEN)

80 procent zorgmedewerkers getraind

Van de 40.000 medewerkers in de huisartsenzorg heeft sinds het begin van het programma al 80 procent (32.000) een of meerdere scholingen over online inzage gevolgd. Ook dat overtreft de verwachtingen die de programmamanagers bij de start van het OPEN programma hadden.

De programmamanagers zijn er na drie en een half jaar ook van overtuigd dat de regionale coalities – waarvan er inmiddels 57 actief zijn – van grote waarde zijn voor het succes van het programma. “We stonden voor een uitdaging, want hoe ga je alle huisartsenpraktijken bereiken? En hoe voorkom je dat je 5000 praktijken individueel moet ondersteunen? Bovendien zijn er veel regionale verschillen en wilden we niet vanuit Utrecht gaan dicteren hoe het moest. Om deze redenen is de regionale aanpak bedacht”, aldus Bart Brandenburg.

“De regionale projectleiders zijn de oren en ogen van zowel het programma als de huisartspraktijken en zijn daarmee een onmisbare schakel”, voegt collega programmamanager Martina Bartelink daar aan toe.