Albert Schweitzer Prijs 2022: innovaties voor betere zorg Afrika

Het NASF wil studerende jongeren en young professionals in de technische sector – ingenieurs, industrieel ontwerpers, mensen met technische studierichtingen gerelateerd aan gezondheidszorg zoals biomedische technologie – stimuleren om hun kennis in te zetten voor het welzijn van de Afrikaanse samenleving. Het NASF biedt startsubsidies voor het doorontwikkelen van hun innovaties in samenwerking met de lokale bevolking. Dat doet de stichting met partner AFAS Foundation.

Bruikbare innovaties

Uit de Albert Schweitzer Prijs zijn de afgelopen jaren al meerdere bruikbare innovaties voortgekomen, stelt de NASF. Zoals een 3D-printer die in Sierra Leone betaalbare protheses in huidskleur maakt, waardoor Afrikanen die door de burgeroorlog een ledemaat zijn verloren weer kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Een ander voorbeeld is de ‘Goodscope’, de winnaar van de publieksprijs in 2021. Dit is een betaalbare en herbruikbare videolaryngoscoop, die wordt gebruikt om een beademingsslang in de luchtwegen van een patiënt te plaatsen en intuberen binnen handbereik brengt voor artsen wereldwijd. Een filter op jerrycans is dan weer een slimme en eenvoudige oplossing voor schoon en veilig (drink)water in ontwikkelingslanden.

“Het meedoen aan deze prijs opent letterlijk deuren voor deze gezondheidspioniers”, stelt NASF-voorzitter Frans Hiddema. “Het vergroot hun kansen om hun dromen te realiseren. Het winnen van de prijs en het aanzien dat een nominatie van deze prijs geeft, helpt initiatiefnemers bij het doen van financieringsaanvragen.”

Duurzaam karakter

Alle Nederlandse studerende jongeren of young professionals tussen de 18 en 35 jaar met een medische, technische of andere opleiding (MBO, HBO of universitair niveau) met ideeën over hoe de gezondheidszorg in Sub-Sahara Afrika te verbeteren, kunnen deelnemen aan de prijs door hun project in te sturen.

Het gaat om een nieuw of startend project dat gericht is op het welzijn van gemeenschappen in Sub-Sahara Afrika. Het plan verbetert de gezondheid of gezondheidszorg in brede zin en heeft aantoonbaar draagvlak onder de voornaamste belanghebbenden. Ook dient het een duurzaam karakter te hebben, vernieuwend en geschikt voor opschaling te zijn.

Inschrijven kan tot en met dinsdag 19 juli 2022. De prijzen – een juryhoofdprijs van 7.000 euro en een publieksprijs van 2.000 euro – worden op 8 oktober 2022 in het AFAS hoofdkantoor uitgereikt.