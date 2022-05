Nieuw algoritme zet diagnose om in begrijpelijke taal

Softwareontwikkelaar Hugo van Mens heeft een artikel gepubliceerd in het Journal of Biomedical Informatics over een algoritme dat diagnoses voor patiënten duidelijk uitlegt. Hij deed dit onderzoek samen met Nictiz en Amsterdam UMC. Vertalers met een medische achtergrond van SNOMED hebben het algoritme systematisch geanalyseerd en gevalideerd. Tevens is bekeken of de uitleg relevant, compleet, duidelijk en acceptabel is om aan patiënten te tonen.

Globusgevoel of brok in de keel?

Hugo van de Mens doet promotieonderzoek naar patiëntenportalen en persoonlijke gezondheidsportalen. Tevens heeft hij bijzondere interesse in heldere communicatie met patiënten vertelt hij in een interview met Chipsoft. “Ik wil patiënten helpen, zodat zij hun dossier beter kunnen begrijpen. In het dossier staat bijvoorbeeld globusgevoel, maar een eenvoudig synoniem hiervoor is ‘brok in de keel’. Dat is veel begrijpelijker voor de patiënt. Je kunt ook denken aan meer algemene, eenvoudige teksten als ‘hartritmestoornis’ in plaats van ‘paroxismale atrioventriculaire tachycardie’.”

Algoritme achter speciale infobutton

Momenteel probeert de onderzoeker het algoritme dat diagnoses begrijpelijker maakt uit in het patiëntportaal Mijn Franciscus. In het patiëntenportaal van Franciscus Gasthuis & Vlietland zit nu een speciale infobutton bij de diagnose. Hiermee kunnen de patiënt en zijn (gemachtigde) naasten extra uitleg opvragen. Zo kunnen artsen diagnoses blijven registreren in hun eigen medische taal en kunnen patiënten hiernaast een toelichting krijgen.

Afhankelijk van SNOMED

Met het algoritme kan HiX op den duur mogelijk verrijkt worden met eenvoudige uitleg. Het onderzoek is in ieder geval zeker een stap in de goede richting volgens de onderzoeker. We hebben niet alles zelf in de hand en zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de juistheid van de gegevens in SNOMED en de Diagnosethesaurus.”



SNOMED is een internationaal, medisch terminologiestelsel en bevat een grote verzameling medische termen met hun synoniemen. Het systeem wordt beheerd door Nictiz. De termen in SNOMED worden in de directe patiëntenzorg gebruikt voor de vastlegging van diagnosen, klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, resultaten en besluitvorming. Om de mogelijkheden van het algoritme zo functioneel mogelijk te maken wordt nauw samengewerkt met Nictiz en andere partijen.