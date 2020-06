Ali Parsa: ‘Oude zorgmethoden hebben ons in de steek gelaten’

Babylon Health heeft een loffelijk missiestatement: de groeiende kracht van kunstmatige intelligentie en technologie gebruiken om de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken. Het is volgens oprichter Ali Parsa de reden om met Babylon te beginnen én om ambitieus blijven in de zorgmethoden die het aanbiedt. Het 24/7/365 aanbieden van consultaties op afstand is afgevinkt en AI inzetten voor triage- en medische informatiedoeleinden zou ook gelukt zijn.

Ambitieus doel

Het volgende grote doel is te bewijzen dat Babylon op waarde gebaseerde zorg kan leveren die over de hele linie impact heeft, stelt Parsa in een interview in ICT&health 3. Een zeer ambitieus doel, met nog een lange weg te gaan. “Zelfs vóór COVID-19 hadden we te maken met tekorten in de gezondheidszorg. Zo meldde de WHO in 2016 dat de wereld in 2030 een tekort van 18 miljoen gezondheidswerkers zal hebben. COVID-19 heeft wel het landschap van de gezondheidszorg, van veel sectoren veranderd.”

Volgens Parsa is de coronapandemie een ongelooflijke uitdaging voor de hele wereld. “De veranderingen die zijn doorgevoerd om ons aan de situatie aan te passen, zijn opmerkelijk. Telezorg, slechts enkele maanden geleden beschouwd als een radicale nieuwe technologie, is nu gemeengoed. De crisis heeft echter ook tekortkomingen in de telezorg aan het licht gebracht. Een dokter achter een telefoon is even duur en schaars als in een kliniek. Hetzelfde geldt voor veel andere veelbelovende oplossingen.”

Hoe technologie goed inzetten

De vraag is dus: hoe kunnen we technologie gebruiken om onze gezondheid te beschermen? Het antwoord is volgens Parsa om de middelen te vergeten en te focussen op de behoeften. “Dit is het moment waarop we ontdekten dat het niet om de technologie gaat, maar om de toepassing ervan bij het oplossen van de hoofdoorzaak van een probleem. Sommige gezondheidszorgsystemen leren hier al van. Zij denken proactief na over nieuwe manieren om innovatie te benutten om hun fundamentele problemen van schaarste aan klinische middelen en onvoorspelbaarheid van ziektegedrag op te lossen.”

“Het wordt tijd dat dit soort oplossingen worden toegepast om te helpen bij grote uitdagingen, zoals het beheer van chronische aandoeningen, van diabetes tot geestelijke gezondheid. Nu we hebben gezien wat er kan worden gedaan om één crisis aan te pakken, is er geen excuus meer om de chronische crises te negeren waarmee we vóór COVID-19 worstelden.”

Oude zorgmethoden werken niet

Parsa haalt een citaat van Einstein aan om dit te benadrukken: ‘De definitie van waanzin is steeds hetzelfde doen en een ander resultaat verwachten.’ Hij meent dat de oude zorgmethoden, met al haar goede bedoelingen, zorgafnemers in de steek gelaten heeft. “We kúnnen niet meer terug. Het goede nieuws is dat veel regeringen, medische professionals, gezondheidssystemen en innovatieve bedrijven over de hele wereld dit al hebben erkend. Zij werken samen om nieuwe oplossingen te vinden die de gezondheidszorg wereldwijd zullen verbeteren.”

Tot slot hamert Parsa op de noodzaak van preventie en een gezonde leefstijl, in plaats van dure behandeling als mensen al (chronisch) ziek zijn. “Als we zorgtoegang van hoge kwaliteit bieden en de gezondheid van mensen stroomopwaarts beter beheren, zullen ze stroomafwaarts minder zorg nodig hebben. Daar waar het grootste deel van de kosten zich bevinden. Een aanpak hiervoor is verantwoordelijkheid nemen voor de end-to-end zorg van een persoon. Zodat we een betere kwaliteit van zorg kunnen bieden en vroegtijdig toegang tot zorg bieden. Zo worden noodsituaties of complicaties achteraf beperkt en kosten bespaard.”

ICT&health 3 verschijnt vanaf 18 juni.