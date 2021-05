Alle genomineerden voor de Zinnige Zorg Award 2021

Na de stemronde gaan de vijf initiatieven met de meeste stemmen naar de digitale finaleronde om door een deskundige jury beoordeeld te worden. Uiteindelijk bepaalt die jury ook de winnaar van de Zinnige Zorg Award 2021. Die ontvangt 10.000 euro om te besteden aan het verder brengen van hun slimme idee.

De genomineerden hebben, samen met Zinnige Zorg Award initiatiefnemer VGZ, allemaal een korte video gemaakt waarin zij uitleggen wat hun zinnige zorg oplossing precies inhoudt. Hieronder staan ze alle veertien, te beginnen met de genomineerde e-health oplossingen.

IkHerstel en Oogzorg op afstand

Met de ikHerstel app kunnen patiënten na een operatie 5 tot 14 dagen sneller herstellen. De app voorziet patiënten zowel voor als na de operatie van relevante informatie én een persoonlijk herstelplan. De zorgverlener van de patiënt kan het hele herstelproces op afstand volgen.

IkHerstel app

Door de contact beperkende maatregelen rondom de coronacrisis konden patiënten met oogproblemen niet meer fysiek in het UMC Utrecht terecht. Oogartsen bedachten daarom samen met docenten en studenten Optometrie een oplossing waarmee de diagnose bij deze patiënten op afstand gesteld kan worden; Teletriage.

TeleTriage

Thuisbehandeling MS en Baby geelzucht

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en de apotheek van het Catharina Ziekenhuis hebben in nauwe samenwerking een nieuwe toedieningsvorm van medicatie voor patiënten met MS ontwikkeld. Die hoeven daardoor vanaf nu niet meer fysiek naar het ziekenhuis te komen, maar kunnen de medicatie thuis innemen.

Thuisbehandeling MS

Baby’s met geelzucht kunnen dankzij een slimme oplossing van het Jeroen Bosch Ziekenhuis voortaan ook gewoon thuis behandeld worden. Met een lichtgevende slaapzak krijgt de baby thuis een behandeling met blauw licht.

Geelzucht behandeling baby’s

MRI-scan prostaat en 3D-geprinte brace

In het Radboudumc wordt de pijnlijke weefselprik die nodig is voor het opsporen van prostaatkanker in de meeste gevallen vervangen door een MRI-scan. Behalve dat dit comfortabeler is voor de patiënt, kan met behulp van de MRI-scan prostaatkanker ook beter opgespoord worden.

MRI scan prostaatkanker diagnose

Ongeveer een derde van de 55-plussers krijg last van duimbasis artrose. Manometric en het Reinier Haga Orthopedisch Centrum hebben een nauwkeurige, 3D, handscan ontwikkeld. Daarmee kan de orthopedisch instrumentmaker een gepersonaliseerde 3D handbrace printen.

3D brace duimbasis artrose

De overige genomineerden

Een nieuwe methode voor continue pijnstilling na een darmoperatie zorgt voor een comfortabeler herstel met minder pijn.

Meander introduceerde ‘verzorgend wassen’ voor patiënten, waarbij gebruik gemaakt wordt van een speciale lotion die reinigt en beschermt.

Proteion ondersteunt lokale zorgondernemers om in wijken en dorpskernen meer zorgplekken beschikbaar te stellen.

Triple-C ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking die intensieve begeleiding nodig hebben om het ‘gewone leven’ te ervaren. Daarbij wordt de behoefte op de eerste plaatst gesteld en niet de stoornis of mogelijk probleemgedrag.

Door een betere voorbereiding kunnen patiënten in het Catharina Ziekenhuis direct na een slokdramoperatie al weer beginnen met eten en is sondevoeding niet meer nodig

GGZ Noord-Holland Noord bedacht een andere aanpak voor de intake van cliënten. In de herstelondersteunende intake staat het persoonlijke verhaal van de cliënt centraal. Daardoor sluit de geleverde zorg beter aan bij de vraag.

Refocus is een kortdurende, nieuwe behandeling in de basis GGZ waar bovendien een hele korte wachttijd voor is.

Het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis ontwikkelde ‘Eten voor jou’. Dit is een uniek maaltijdbelevingsconcept dat bestaat uit combinatie van eten, bewegen en medicijnen. Patiënten herstellen sneller als eten en drinken op de behandeling worden afgestemd.

Stemmen op een van de genomineerden kan tot en met 30 mei via deze link.