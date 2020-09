Alliantie wil gebruik van PGO’s voor iedereen stimuleren

De alliantie is opgericht binnen het programma PGO on Air. Dat is een meerjarig programma dat het gebruik van PGO’s wil stimuleren door mensen te ondersteunen bij het kennen, kiezen, gebruiken en benutten van PGO’s. Samenwerking is noodzakelijk om deze doelen te bereiken. Onder de aangesloten organisaties bevinden zich patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, consumentenorganisaties tot welzijnsorganisaties.

Grote verandering door PGO’s

De verandering die PGO’s met zich meebrengt bij gebruikers en zorgverleners, is groot. Het gebruik van PGO’s biedt nieuwe inzichten en vraagt ander gedrag. Van alle doelgroepen. De alliantiepartners willen vanuit overtuiging deze verandering in beweging zetten, aldus MedMij, zelf ook lid van de alliantie.

Sinds 2019 zijn de eerste PGO’s (en ICT-leveranciers) gecertificeerd voor het MedMij afsprakenstelsel. Het zijn er inmiddels al enkele tientallen, met nog een groot aantal in het certificeringstraject. PGO’s zijn echter ook nog volop in ontwikkeling, benadrukt de PGO-Alliantie.

Aansluiten bij wensen gebruikers

‘We willen dat deze PGO’s zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de gebruikers. En we willen dat zorgverleners het belang en nut inzien van PGO’s. Daarom hebben we de PGO-alliantie opgericht’, aldus de Patiëntenfederatie – trekker van de alliantie. De PGO-alliantie wil ervoor zorgen dat iedereen, mensen met of zonder zorgvraag, maar ook mantelzorgers, zorgverleners en zorgaanbieders, weten hoe zij het beste hun PGO kunnen inzetten.

Halverwege september is de eerste gecontroleerde livegang (GLG) van een PGO bij huisartsen aangekondigd. Patiënten van diverse huisartsenpraktijken in Oosterhout en Lent (regio Nijmegen) kunnen als eersten in Nederland hun huisartsgegevens verzamelen in een PGO. Met zo’n GLG moet het MedMij Afsprakenstelsel naar de praktijk gebracht worden: een veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverlener en patiënt.

In een gecontroleerde setting tijdens de proef kan een geselecteerde groep patiënten huisartsgegevens ophalen naar hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Bij deze livegang gaat het om huisarts- én medicatiegegevens bij de apotheek, voor zowel Oosterhout als Lent. Na afronding van de drie maanden durende gecontroleerde livegangen, blijven de deelnemende huisartsen en apotheken aangesloten op MedMij. Dat betekent dat álle patiënten van deze zorgverleners hun gezondheidsgegevens kunnen ophalen in een zelfgekozen PGO.

Dit zijn momenteel de deelnemers aan de PGO-Alliantie:

Actiz | ANBO | CatalyzIT | KBO-PCOB | KNGF | KNOV | LOC Waardevolle Zorg | MedMij | MIND | Nierpatiënten vereniging | PGO Support | Reumazorg Nederland | SAZ | Spierziekten Nederland | Stichting CarCodex | Stichting GERRIT | UMCG | VIPP OPEN (LHV, InEen, NHG) | VIPP Babyconnect | V&VN | VSOP | Zorgbelang Brabant-Zeeland | Zorgbelang Drenthe | Zorgbelang Inclusief |