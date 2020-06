Alrijne kiest weer Philips voor beeldvormende apparatuur

Naast de levering, onderhoud en opleiding zal de leverancier ook met het ziekenhuis werken aan de doorontwikkeling en optimalisatie van de beeldvormende apparatuur. Doorvoor zal Philips Alrijne gaan ondersteunen met kennis, advies en opleiding. Het primaire doel van de samenwerking is het verbeteren van de zorg voor de patiënt.

Bundelen expertise

Röntgenbeelden, CT- en MRI-scans vormen bij veel ziekten een belangrijk, zo niet onmisbaar – onderdeel tijdens het diagnoseproces. “Door deze samenwerking kunnen we de zorg voor onze patiënten verbeteren”, zegt Ivo van der Klei van de raad van bestuur bij Alrijne. “Philips gaat ons adviseren bij de implementatie van systemen en helpen bij de educatie van onze zorgverleners. Wij gaan onze ervaringen terugkoppelen aan het bedrijf zodat zij hun systemen en oplossingen verder door kunnen verbeteren”, zo voegde hij daaraan toe.

Met het bundelen van de expertise van zorgverlener en leverancier moet de zorg eenvoudiger, efficiënter en accurater worden. Factoren die ook een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de behandelingen voor patiënten. Alrijne zal de ervaringen die het met de beeldvormende systemen in de praktijk opdoet met Philips delen. Die informatie is belangrijk voor de doorontwikkeling en verbetering van de systemen.

Gebruiksgemak beeldvormende apparatuur

Naast het verbeteren van de zorg en patiëntervaring is ook het vergroten van het gebruiksgemak van de apparatuur door zorgverleners een belangrijk onderdeel van de overeenkomst. Datzelfde geldt voor het verlagen van de zorgkosten.

“Samenwerking in de gezondheidszorg is cruciaal om goede zorg voor de patiënt te realiseren. Wij sluiten steeds vaker lange termijn en strategische overeenkomsten met ziekenhuizen om samen als partners op te trekken in het verbeteren van de zorg”, aldus Henk Valk, CEO bij Philips Benelux.