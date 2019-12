Alrijne MS-centrum start met PGO voor MS-patiënten

De bevindingen van de patiënten worden meegenomen, voordat de PGO later in 2020 wordt geïntroduceerd voor de ruim 800 patiënten van het MS-centrum van Alrijne. De PGO dient als een online hulpmiddel voor patiënten om grip te houden op hun gezondheidsdata. Deze gezondheidsomgeving moet de beschikbare gegevens uit het elektronische patiëntendossier (HiX) in één dashboard tonen voor de patiënt.

Behalve dat patiënten deze data kunnen inzien, kunnen zij zelf bijhouden hoe het met hen gaat en doelen stellen. Verschillende zorgverleners uit het multidisciplinaire netwerk kunnen de data van de patiënt ook direct inzien in het EPD. Het PGO dat wordt gebruikt is volgens Alrijne een gecertificeerd MedMij PGO. Dit label geeft aan dat gezondheidsgegevens betrouwbaar en veilig uitgewisseld kunnen worden. 19 PGO’s hebben tot nu toe dit label verworven.

PGO flinke vooruitgang

MS is een chronische ziekte. Mensen met de aandoening blijven levenslang onder controle in het MS-centrum. Elske Hoitsma, neuroloog MS-centrum noemt in dit kader de komst van de PGO een flinke vooruitgang. “Via de PGO kunnen wij beter maatwerk leveren. Mensen vergeten al snel hoeveel last ze hadden van hun ziekte. Wanneer ging het goed en minder goed? Deze informatie is voor ons belangrijk om de behandeling nog beter op het individu af te kunnen stemmen.”

Alrijne stelt zich te realiseren dat online activiteiten niet ontwikkeld kunnen worden zonder de zorgprofessional en patiënt erbij te betrekken. Daarom zijn de circa 50 patiënten betrokken bij de proefperiode. Daarnaast spelen ICT-bedrijf Enovation en PGO-leverancier Curavista ook een belangrijke rol bij het ‘complexe project’.

Esther van Noort, directeur Curavista, legt uit dat Alrijne gebruik maakt van de ‘GezondheidsmeterPGO+’. “De omgeving is door MedMij gecertificeerd voor het ophalen van data bij het ziekenhuis, de zogenaamde ‘Basis Gegevens Set Zorg’. Deze standaard gegevens zijn samen met Alrijne, in overleg met Nictiz, speciaal aangepast aan de informatiebehoefte van de MS-patiënt.”

Dagelijkse zorg online beschikbaar

Het MS PGO is één van de online services van Alrijne. Het ziekenhuis heeft de ambitie om de dagelijkse zorg ook online meer beschikbaar te maken voor iedereen. De online services van Alrijne moeten bijdragen bij aan de kwaliteit van de zorgverlening en het contact tussen de zorgverlener en de patiënt.

In dit kader kunnen patiënten van het ziekenhuis ook via het patiëntenportaal MijnAlrijne meekijken in hun medisch dossier. In MijnAlrijne stonden al onder meer afspraken, behandelverslagen en uitslagen van onderzoeken bekijken. In het patiëntenportaal is nu ook informatie over implantaten en pacemakers beschikbaar.

Als in Alrijne Ziekenhuis een implantaat of pacemaker bij iemand is geplaatst, staat er informatie over het artikel in MijnAlrijne. De omschrijving van het artikel kan erg technisch zijn voor patiënten. Dit is nodig als bijvoorbeeld andere zorgverleners om deze gegevens vragen.