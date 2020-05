Alzheimer-app moet laagdrempelig contact bevorderen

De Alzheimer-app voor mobiele telefoon of tablet is gratis te downloaden via de App Store (iOS) of Google Play (Android). Naasten van iemand met dementie kunnen de app vullen met foto’s, video’s en herinneringen van hun geliefde. Vervolgens nodigen zij anderen uit die de app kunnen gebruiken als inspiratiebron voor gespreksonderwerpen.

De app kan worden gebruikt in een verpleeghuis om de bewoners beter te leren kennen en dient ook als hulpmiddel voor medewerkers van de dagbesteding, de thuishulp, familieleden, vrienden, kennissen, buren en andere mensen die in contact staan met iemand met dementie.

Persoonlijk contact vaak stroef

Sociaal contact met mensen met dementie is niet altijd gemakkelijk, onder meer door het gebrek aan kennis bij naasten en verzorgers over gebeurtenissen, personen en details uit het verleden een barrière vormen. Dat maakt bijvoorbeeld het aanknopen en onderhouden van een gesprek lastig, ervoer Robin van Otterdijk, User Experience Designer bij Proxcellence, het bedrijf dat de app heeft ontwikkeld. Het persoonlijk contact met een familielid met alzheimer verliep vaak stroef.

“Dit familielid had wel foto’s, maar had geen idee wie de personen op de beelden waren. Daardoor liepen gesprekken snel spaak”, vertelt Igor Mitrovic, Managing Director bij Proxcellence. “Robin kwam toen op het idee van een digitaal levensalbum, om zo gesprekken op gang te brengen.”

Eind 2018 werd de samenwerking gezocht met SAP als technologiepartner en Alzheimer Nederland als expertisepartner, vervolgt Mitrovic. “In het Mobile Innovation Lab van SAP hebben we samen in vijf dagen een werkend prototype ontworpen. Na ruim een jaar doorontwikkeling is de app ‘Dat ben ik’ het resultaat.”

Alzheimer-App verbetert contact

Volgens Marco Blom, adjunct-directeur van Alzheimer Nederland, vervult ‘Dat ben ik’ een belangrijke behoefte. “De app verbetert op een laagdrempelige manier het persoonlijk contact met mensen met dementie. Het maakt levendigere gesprekken tussen mensen met dementie en hun directe omgeving mogelijk, omdat beeld en geluid herinneringen kunnen triggeren. Ook kunnen naasten zo gemakkelijker verzorgend personeel informeren over iemands persoonlijke levensverhaal.”

Bestaande alternatieven hebben volgens Blom beperkingen. Zo zijn papieren ‘levensalbums‘ niet gemakkelijk deelbaar en verouderen ze snel. Bovendien kunnen ze geen bewegend beeld en geluid overbrengen, terwijl juist die vaak sterk verbonden zijn met herinneringen. Ook digitale platforms zoals Facebook zijn volgens Blom niet ideaal. “Deze zijn vaak massaal, minder gemakkelijk in gebruik en bovendien ontbreekt daar de persoonlijke context.”

SAP Nederland stelde naast technische knowhow het SAP Cloud Platform ter beschikking, wat de basis vormt voor de achterliggende technologie. Ook zorgde SAP voor de technologie voor single sign-on en leverde het enkele ontwikkeltools. De app is bedoeld voor een breed publiek, en is daarom zo gebruiksvriendelijk en laagdrempelig mogelijk ontworpen, reden om in eerste instantie voor een mobiele app te kiezen.

Bescherming persoonsgegevens

Omdat levensgebeurtenissen en persoonlijke details erg privacygevoelig zijn, was bescherming van persoonsgegevens een zeer belangrijk aandachtspunt tijdens de ontwikkeling. De app voldoet 100 procent aan de AVG-richtlijnen. Gebruikers kunnen hun accounts en alle ingevoerde data eenvoudig weer verwijderen. Ook het delen met anderen is gemakkelijk ongedaan te maken. Alle data komen veilig en versleuteld terecht op servers binnen Europa.

De lancering van de Alzheimer-app betekent volgens Blom niet het einde van het project. “We verzamelen de komende tijd feedback van gebruikers. Op basis daarvan zullen we samen met Proxcellence regelmatig nieuwe functionaliteiten toevoegen en de app verder verbeteren. We hopen niet alleen dat de app veel gedownload wordt, maar dat mensen deze ook echt langdurig blijven gebruiken. Dat zou voor ons het mooiste compliment zijn.”

De Alzheimer-app biedt momenteel de volgende mogelijkheden: