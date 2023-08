Alzheimer opsporen via bloedtest

Op een internationaal Alzheimercongres (AAIC) in Amsterdam zijn nieuwe richtlijnen voor het vaststellen van de ziekte van Alzheimer gepresenteerd. Met een bloedtest dat mede door Amsterdam UMC is ontwikkeld, kunnen effectief biomarkers worden geanalyseerd. Daarmee kan worden vastgesteld of een patiënt de ziekte van Alzheimer heeft. De methode met biomarkers wordt ook ingezet bij het diagnosticeren van diabetes en hart- en vaatziekten.