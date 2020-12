Ambulances veiliger door het verkeer met Talking Traffic

Talking Traffic was drie jaar geleden een van de tien genomineerde digitale innovaties. Het systeem is ontwikkeld door Be-Mobile, een internationale leverancier van mobiliteit gerelateerde informatiediensten. In oktober van dit jaar besloten de leden van branchevereniging Ambulancezorg Nederland (AZN) dat alle ambulances via de ambulanceregio’s gaan aansluiten op Talking Traffic via de landelijke ICT-systemen van de sector.

“Het feit dat Talking Traffic de veiligheid voor alle weggebruikers aanzienlijk kan verbeteren, is voor ons motivatie genoeg. Door rekening te houden met de route van de ambulance, kan op termijn bovendien vertraging door bijvoorbeeld brugopeningen en beweegbare paaltjes voorkomen worden”, vertelt Victor Verrijp, voorzitter bestuurscommissie Innovatie & ICT, AZN.

Niet alleen ambulances

In Nederland wordt al geruime tijd gesproken over een mogelijke invoering van Talking Traffic bij alle nood- en hulpdiensten. Recente cijfers tonen aan dat minimaal een keer per week en ongeval plaatsvindt waarbij een hulpvoertuig betrokken is dat noodgedwongen door rood rijdt op weg naar een spoedgeval.

Het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFW) waarbij ook brandweer, politie en defensie zijn aangesloten, overlegt ook al enige tijd over de invoering van een dergelijk systeem. “Prioriteitsverlening door slimme verkeerslichten voor specifieke doelgroepen is een van de voorbeelden van wat er met Talking Traffic mogelijk is”, aldus Vincent Habers namens het ministerie van IenW. “Ambulances kunnen dan met groen licht in plaats van rood over het kruispunt en andere weggebruikers worden tijdig gewaarschuwd dat een nood- en hulpdienst nadert, zodat zij hierop kunnen anticiperen.”

Habers verwacht dat het besluit van de AZN om Talking Traffic landelijk te gaan inzetten voor de ambulancezorg een positieve impuls geeft aan de besluitvorming van de andere hulpdiensten. Daarnaast groeit ook het aantal slimme verkeerslichten gestaag, op dit moment staan er al meer dan 700. Daardoor wordt het bieden van prioriteit voor hulpdiensten die het Talking Traffic systeem gebruiken, steeds breder mogelijk.

Succesvolle samenwerking

Een goed voorbeeld van de mogelijkheden en voordelen van het systeem wanneer alle diensten (ambulance, brandweer en politie) er gebruik van maken is te zien in Deventer. Die stad is inmiddels volledig voorzien van slimme verkeerslichten (55 in totaal). De reacties van de de hulpdiensten zijn zeer positief. Op dit moment wordt overwogen of het systeem ook getest gaat worden door weginspecteurs die een blauw zwaailicht mogen voeren.

“De ambulancesector is de eerste Nederlandse hulpdienst die een koppeling met Talking Traffic op landelijke schaal tot stand brengt. We zijn er trots op dat we ontwikkelingen als deze zo snel op deze grote schaal kunnen realiseren. Dit is vooral te danken aan de goede samenwerking tussen alle regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) die in verenigingsverband (AZN) continue werken aan het verbeteren en innoveren van onze eigen sectorale ICT-infrastructuur. Het is mooi om te mogen constateren dat dit ook nu weer haar vruchten afwerpt”, vertelt Koos Reumer, directeur van AZN.