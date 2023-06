Ambulanceverpleegkundigen werven met VR

Het almaar groeiende personeelstekort in de zorg noopt organisaties tot het bedenken en inzetten van nieuwe, creatieve, manieren voor het werven van personeel. Bij Ambulancedienst Witte Kruis is gekozen voor Virtual Reality (VR). Zo hoopt de ambulancedienst de interesse van potentiële nieuwe verpleegkundigen aan te wakkeren.

Het initiatief van de Ambulancedienst is het volgende voorbeeld dat aantoont welke meerwaarde VR binnen de zorg kan bieden. De technologie is binnen de zorg namelijk geen onbekend fenomeen meer. Zo wordt het ook al ingezet voor het trainen en opleiden van zorgmedewerkers.

Verpleegkundigen werven met VR

De VR-experience biedt sollicitanten en geïnteresseerde verpleegkundigen een levensechte ervaring vanuit hun eigen interesses en belevingswereld bij het zoeken naar een baan bij de ambulance. Witte Kruis gaat deze nieuwe wervingsmethode op 7 en 8 juni voor het eerst inzetten tijdens de Venticare beurs voor verpleegkundigen.

Met de VR-experience wil Witte Kruis mensen die geïnteresseerd zijn in een baan als ambulanceverpleegkundige een levensechte ervaring vanuit hun eigen interesses en belevingswereld bieden. De kerngedachte achter dit initiatief was: “Wanneer mensen je niet kennen kunnen ze ook niet voor je kiezen.”

Antwoord op vragen

Tijdens de VR-experience wordt antwoord gegeven op vragen die sollicitanten vooraf vaak hebben. Hoe ziet een dag bij een ambulancedienst er eigenlijk uit? Wat doen andere collega’s? Hoe ziet de ambulancepost er van binnen uit? Waar kan ik me omkleden? Wie zijn mijn collega’s straks? Hoe is het om mee te rijden in de ambulance? Wanneer kandidaten de VR-bril opzetten worden ze virtueel bij de hand genomen door (toekomstige) collega’s

De 360-graden video geeft deelnemers aan de VR-experience een inkijkje in en een daadwerkelijke ervaring van een normale werkdag op de ambulancepost. Zodra ze binnen zijn kunnen ze zelf 360 graden om zich heen kijken en virtueel andere collega’s ontmoeten.

Witte Kruis is met circa 950 medewerkers en 157.000 ambulanceritten per jaar verdeeld over de regio’s Noord-Holland-Noord, Noord-Oost-Gelderland, Zeeland, Den Haag en Kennemerland de grootste ambulancedienst van Nederland.