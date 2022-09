AMC en VUmc voegen patiëntendossiers samen

Voor het leveren van de beste zorg is het belangrijk dat zorgprofessionals snel toegang hebben tot de juiste en meest recente medische informatie van een patiënt. Het samenvoegen van de patiëntendossiers van het AMC en VUmc draagt daar, doordat de gegevensuitwisseling sneller en naadloos verloopt, voor een belangrijke mate aan bij.

Koppelen patiëntendossiers

De samenvoeging van de patiëntendossiers, die dus op 5 oktober een feit is, betekent dat zorgverleners van beide locaties elkaar niet meer apart hoeven te informeren, waardoor behandeling sneller verloopt. Daarnaast biedt het ook voor patiënten veel voordelen. Zo hoeven zij tijdens onderzoeken of een behandelbezoek aan beide ziekenhuizen niet telkens dezelfde vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld over persoonsgegevens of medicijnen.

Het samenvoegen van de patiëntendossiers van het AMC en VUmc heeft betrekking op patiënten die voor 2018 voor het laatst in het Amsterdam UMC geweest zijn voor een behandeling, onderzoek of afspraak. Alle patiënten die sinds 2018 het Amsterdam UMC bezocht hebben voor een afspraak, onderzoek of behandeling hebben al één medisch dossier. Daarmee werd gestart nadat de bestuurlijke fusie tussen beide, die in 2017 goedgekeurd en afgerond werd, een feit was.

Een van de eerste acties na het afronden van de bestuurlijke fusie, begin 2018, was het realiseren van directe online toegang tot de uitkomsten van onderzoeksresultaten zoals labuitslagen via via het patientenportaal.

Bezwaar maken en juridische fusie

Uiteraard kunnen patiënten die dat willen nog altijd besluiten om de patiëntendossiers van het AMC en VUmc gescheiden te houden. Zij behouden dan dus een apart dossier in beide ziekenhuizen. Dat geldt ook voor patiënten die sinds 2018 beide ziekenhuizen bezocht hebben, maar bezwaar maakten tegen de samenvoeging van de patiëntendossiers.

Bezwaar maken kan via het bezwaarformulier op amsterdamumc.nl/patientendossier. Let wel: ook deze dossiers worden uiteindelijk samengevoegd tot één dossier op het moment dat de het AMC en VUmc juridisch gefuseerd zijn tot één organisatie.