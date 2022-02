Amigo! komt met handvatten verwijsbericht voor huisarts

Amigo! Staat voor Aan de slag met informatiestandaarden GO! Aan de hand van het interoperabiliteitsmodel geeft Amigo! tips voor het implementeren van informatiestandaarden. De tool kwam begin 2021 in eerste instantie beschikbaar voor het uitwisselen van overdrachtsberichten vanuit de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH).

Stappenplan Amigo!

Voor de acute zorg bevat Amigo! al een stappenplan voor bijvoorbeeld de ambulanceoverdracht naar de spoedeisende hulp (SEH). In januari 2022 werden praktische toepassingsinformatie voor het versturen van de professionele samenvatting (PS) van de huisarts en van een spoedmelding naar de meldkamer toegevoegd.

Het online kennisplatform is nu uitgebreid met praktische informatie voor de implementatie van het verwijsbericht van de meldkamer en de SEH naar de huisarts en HAP. Met het ontvangen van dit verwijsbericht is de (waarnemend) huisarts volledig op de hoogte en kan de zorg voortzetten. Zo moet Amigo! zorgaanbieders helpen met het realiseren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling voor betere patiëntenzorg.

Het verwijsbericht van de meldkamer of van de SEH naar de huisarts en waarnemend huisarts bevat de volgende gegevens:

Persoonsgegevens van de patiënt.

Gegevens over de bestemming waar de patiënt naar toe gaat.

Gegevens over de verwijzer.

Toelichtingen, zoals aanvullende gegevens uit het contact met de patiënt (denk aan de urgentiecode, de verwijsreden en het verwachte specialisme).

Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling

Nictiz biedt in Amigo! de stappen die nodig zijn voor het implementeren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling stapsgewijs aan. Alles wat informatie-uitwisseling in de organisatie raakt zoals organisatiebeleid, zorgprocessen, informatie, applicatie en de IT-infrastructuur is te vinden in het stappenplan. Een zorgaanbieder kan met deze acties een plan van aanpak maken dat past binnen zijn zorgorganisatie.

Nictiz breidt Amigo! regelmatig uit met nieuwe toepassingen. Naast handvatten bij de implementatie van informatiestandaarden uit diverse zorgdomeinen, kunnen zorgaanbieders straks ook andere informatie op Amigo! vinden. De ambitie van Nictiz is om via Amigo! uiteindelijk op laagdrempelige en toegankelijke wijze het gehele zorgveld met kennis te ondersteunen bij de implementatie en het gebruik van informatie-uitwisseling.