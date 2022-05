Amphia gebruikt mixed reality bij knieoperatie

Binnen de zorg maakt, naast de VR-headsets, ook mixed reality langzaam maar zeker haar intrede. Dat wordt nog maar eens onderstreept door dit nieuws van het Amphia ziekenhuis. Het op afstand kunnen meekijken vanuit het perspectief van de chirurg is een perfect voorbeeld van de mogelijkheden die mixed reality biedt. Het is letterlijk alsof de ondersteunend specialist zelf ook aan de operatietafel staat.

Mixed reality ondersteuning

Bij de knieoperatie in het Amphia werd de orthopedisch chirurg dus live, op afstand, bijgestaan door een prothese-specialist. “Tijdens een operatie kan het voorkomen dat de chirurg, ondanks een goede voorbereiding, geconfronteerd wordt met een onverwacht technisch probleem. Als er een oplossing voor handen is maar de specifieke kennis en vaardigheden niet, dan is de mixed reality bril een uitkomst”, aldus Van Geenen.

Bij mixed reality ziet de drager van de headset of bril niet alleen de werkelijkheid, maar ook objecten die in het gezichtsveld geprojecteerd worden. Zo kan een chirurg tijdens een operatie beeld en geluid in hoge resolutie delen, terwijl hij bijvoorbeeld een live videoverbinding met een collega of nuttige informatie via een kleine display in een van de ooghoeken ziet.

Tijdens de ‘mixed reality knieoperatie’ maakte Van Geenen gebruik van de Zimmer Biomet OptiVu headset. Voor die MR-bril betekende dat een wereldprimeur. “In de toekomst kan er mogelijk routinematig gebruik worden gemaakt van deze toepassing. Ook kan een collega-chirurg advies op afstand geven aan een collega met minder ervaring in een bepaalde procedure. Daarnaast kan deze tool goed gebruikt worden voor opleidingsdoeleinden”, vertelt de orthopedisch chirurg.

“De infrastructuur in Amphia is hierop voorbereid, waardoor het mogelijk is om de beelden op hoogwaardige kwaliteit te delen. Daarnaast is het systeem veilig. De beelden worden geanonimiseerd en zijn niet terug te leiden naar een specifieke patiënt wanneer ze niet worden gebruikt voor het patiëntendossier”, aldus servicemanager Wesley van Dalen over de techniek

VR en MR breken door

Virtual reality brillen en headsets zijn zoals gezegd al lang geen onbekende meer binnen de zorg. Ze worden bij diverse toepassingen, zowel voor zorgverleners als patiënten, ingezet. Om zorgpersoneel te trainen bijvoorbeeld, of om patiënten meer rust te bieden bij ingrijpende behandelingen.

Dat geldt op dit moment nog in iets mindere mate voor MR, maar ook die technologie heeft al in diverse ziekenhuizen zijn intrede gemaakt. Zo werden tijdens de coronapandemie verpleegkundigen in het VieCuri getraind met behulp van mixed reality.