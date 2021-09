Amphia neemt nieuwe operatierobot in gebruik

Vanaf nu kan naast de chirurg (opleider) een tweede chirurg (in opleiding) plaatsnemen in een console. De opleider kan daardoor beter meekijken, aanwijzingen geven en bepaalde handelingen voordoen. Een dergelijke operatierobot biedt een groot voordeel tijdens het leertraject, aldus het Amphia ziekenhuis.

Training in robotoperaties

Als het gaat om operaties aan het spijsverteringskanaal (waar voedsel wordt verwerkt) lopen de robotchirurgen van Amphia volgens het ziekenhuis voorop. Ze horen bij de European Academy of Robotic Colorectal Surgery. Ook geven ze trainingen over robotoperaties aan andere artsen die met robotchirurgie willen starten. Dit doen ze in Nederland en in het buitenland. Ook ingewikkelde operaties aan de alvleesklier doen onze artsen met de operatierobot.

Op het gebied van oncologie (kanker) werken de urologen van het Amphia sinds begin dit jaar nauw samen met de urologen van het Bravis ziekenhuis (Roosendaal, Bergen op Zoom). Zo wordt bij blaaskanker de blaas van patiënten (van beide ziekenhuizen) in Amphia verwijderd met de operatierobot. In het Bravis ziekenhuis wordt de operatierobot ingezet bij patiënten met prostaatkanker. Hierbij wordt dan de prostaat verwijderd.

Meer inzet operatierobot

Operatierobots worden de afgelopen jaren in steeds meer ziekenhuizen ingezet ter ondersteuning van chirurgische ingrepen. Zij maken het meer chirurgen mogelijk om meer complexe ingrepen uit te voeren, zoals bij complexe darmoperaties, of delicate netvliesoperaties. Het operatiegebied is met behulp van een robot beter bereikbaar dan met ‘klassieke’ operatietechnieken. De extra bewegingsmogelijkheden die de robotarm biedt, zorgen ervoor dat operaties veel nauwkeuriger uitgevoerd kunnen worden.

Voor patiënten is vaak een groot voordeel dat de operatie minder ingrijpend is, met minder kans op schade aan omringend weefsel en bloedvaten. Dit levert minder problemen op tijdens de operatie en bevordert een sneller herstel na de operatie.