Amphia zet opvolger SMS in voor communicatie met patiënt

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen werken al langer met onder meer sms-diensten aan betere communicatie met patiënten. Wie tegenwoordig een afspraak in het ziekenhuis maakt, krijgt vaak vlak voor de afspraak per sms een herinnering. Data laat volgens CM.com zien dat zo het percentage patiënten dat niet voor een afspraak komt opdagen, de ‘no shows’, gemiddeld van 15 tot 5 procent is gedaald.

Volgende stap in communicatie

Met de introductie van RCS wil het Amphia Ziekenhuis nu een volgende stap zetten. “Als ziekenhuis willen wij innoveren met bewezen techniek, zodat deze risicoloos kan worden ingezet voor onze patiënten”, aldus Van Nuenen: “We zetten RCS vol overtuiging in, omdat de patiëntveiligheid nooit in het geding komt en tegelijkertijd de patiënttevredenheid alleen maar kan toenemen.”

RCS maakt veiligere en rijkere communicatie mogelijk, schetst CM.com. De messaging service verifieert de afzender, zodat patiënten weten dat een ontvangen bericht van hun zorgverlener komt. Middels RCS verwacht het Amphia patiënten beter te helpen in hun zorgproces. Zo kan het ziekenhuis onder meer met (GIF-)afbeeldingen, audio, video, toegevoegde (afspraak)links of documenten communiceren. Ook is het een optie om live of via een chatbot het gesprek met patiënten aan te gaan. Ten slotte maakt de techniek het mogelijk om met QR-codes te werken. Hiermee kunnen patiënten zich bijvoorbeeld na binnenkomst aanmelden bij de digitale zuil, zodat alle relevante info voor dat bezoek direct in het systeem staat.

Snelle ontwikkeling

Nog niet alle telecomproviders ondersteunen RCS al, maar dat is volgens Van Nuenen juist een reden om er nu al mee te starten. “Patiënten die nog geen RCS kunnen ontvangen, ontvangen een gewone SMS. Deze communicatie blijft, waar nodig, in stand.” Wel verwacht de Van Nuenen dat de ontwikkelingen op het gebied van patiëntcommunicatie de komende jaren snel zullen gaan. “Als er een manier beschikbaar is om veiliger en slimmer met patiënten te kunnen communiceren, dan moeten we dat serieus onderzoeken. Wij zijn ervan overtuigd dat RCS een oplossing kan zijn voor de toekomst.”

Amphia en CM.com, allebei uit Breda, werken sinds 2016 samen. CM.com heeft eerder de implementatie van SMS-diensten voor het ziekenhuis verzorgd. “RCS gaat een belangrijk zakelijk mobiel messaging kanaal worden”, zegt Richard van Anholt, Director of Global CPaaS bij CM.com.

“De zekerheid van een geverifieerde afzender ondersteund door telecomproviders helpt fraude reduceren, en de unieke RCS-features leveren een fantastische gebruikerservaring.”