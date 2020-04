Amsterdam UMC deelt kennis over videoconsulting

Zorgverleners van het Amsterdamse ziekenhuis voerden vóór de coronacrisis op kleine schaal ook al consulten via videoverbindingen uit. Die ‘voorsprong’ heeft bijgedragen aan de mate van kennis en ervaring op dat gebied. Daardoor slaagde men er in om, gedwongen door de coronacrisis, het hele ziekenhuis binnen vier dagen klaar te stomen voor videoconsulting. Daarbij is ook gezorgd voor het waarborgen van privacy en de administratie van medische dossiers.

Videoconsulting binnen vier dagen

Tijdens de uitrol was een videoconsult-supportteam beschikbaar die op beide locaties van het Amsterdam UMC, waar nodig, patiënten en videobellende zorgverleners, variërend van polomedewerker tot planner en artsen, te helpen. De voorspoedig, en snel, verlopen implementatie van videoconsulting in het AUMC toont aan dat dit geen maanden hoeft te duren. Sterker nog, het kan, als het moet, binnen vier dagen.

Marlies Schijven, Chief Medical Information Officer (CMIO) bij het ministerie van VWS en hoogleraar applied mobile healthcare zegt hierover. “Wij hebben het proces hoe dat goed en snel te doen nu prima in kaart, het is niet meer dan logisch dat we de geleerde lessen zo goed mogelijk delen. Een publicatie in Nature Medicine helpt daarbij natuurlijk enorm. We krijgen nu aanvragen vanuit binnen- en buitenland om hulp en bredere kennisdeling.”

In het artikel in Nature Medicine wordt antwoord gegeven op vragen over welke partijen moeten samenwerken, welke afspraken onderling gemaakt moeten worden en welke informatie beschikbaar moet zijn. Het bij elkaar brengen van de juiste partijen, nauw samenwerken en akkoord van bovenaf zijn drie van de belangrijkste voorwaarden.

“Het is opvallend hoeveel meerwaarde videobellen heeft ten opzichte van een telefonisch consult. Je ziet de patient, je ziet zijn emoties, je ziet hoe de patiënt eruit ziet of erbij zit of ligt. En de patient ziet jou – wat best belangrijk is als je een zorgverlener aan de lijn hebt die je verder nog nooit gezien hebt. Zeker in deze tijd”, aldus Esther Barsom, arts onderzoeker en het uitvoerende brein achter de grote opschaling van deze videotoepassing.

Ook ná de coronacrisis

De vraag rijst ook of de videoconsulting oplossingen, en de snelle implementatie daarvan, ook na de coronacrisis een toekomst hebben. Een voordeel is in ieder geval dat overheden de regelgeving voor het aanbieden van videoconsulten versoepeld hebben en de consulten nu ook vergoed worden door verzekeraars.

“Een videoconsult is een aanvulling op de reguliere fysieke- en telefonische afspraken op de poli. Er zijn momenten waarop de patient niet persé naar de polikliniek hoeft of wil afreizen, dan kent een videoconsult veel voordelen. Belangrijk is wel dat dat zorgverlener samen met de patiënt beslist welk type consult op dat moment het beste past,” zo stelt Esther Barsom.

Wellicht dat de ‘handleiding’ van het Amsterdam UMC uiteindelijk kan bijdragen aan een nog bredere implementatie van videoconsulting in de Nederlandse zorg. Onlangs stelde de Patiëntenfederatie nog dat er te weinig gebruikt gemaakt wordt van beeldbellen, e-mail of instant messaging als alternatief voor fysieke afspraken. Dat bleek uit lopend onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland naar de impact van het coronavirus op reguliere en geplande zorg.