Amsterdam UMC implementeert digitale pathologie oplossing

Een van de grote voordelen van de digitalisering van pathologie is de mogelijkheid om digitale afbeeldingen, online, via een beveiligd platform, te delen in plaats van het over en weer sturen van fysieke afbeeldingen, per post, DVD of fax.

Steeds meer pathologie afdelingen hebben inmiddels de beschikking over digitale scanners. Echter zijn er nog maar weinigen die al volledig digitaal werken. Hiervoor is onder andere een verandering in de mindset van pathologen vereist. Zij moeten wennen aan het gebruik van digitale beelden.

Digitale pathologie

Digitalisering van de uitwisseling van afbeeldingen verhoogt de kwaliteit van de diagnose en verkleind de kans op fouten. Daarnaast leidt een digitaal systeem ook tot kostenbesparing. Het feit dat zorgverleners sneller toegang krijgen tot de beelden kan ook een positief effect hebben op eventuele wachttijden. Zo kan de pathologie niet alleen voldoen aan de eisen en wensen van de patiënt, maar ook ervoor zorgen dat wettelijke regelgevingen nageleefd worden.

“Het is spannend om te zien hoe het Amsterdam UMC in korte tijd stappen heeft gezet richting radiologie en pathologie-efficiëntie, regionale samenwerking en geïntegreerde diagnostiek. Ik ben ervan overtuigd dat onze ervaring en ons platform zullen bijdragen aan de acceptatie van opkomende technologieën, zoals AI”, zegt Peter Osinga, Managing Director van Sectra Benelux.

De pathologie-oplossing van Sectra maakt deel uit van het enterprise imaging-aanbod van de fabrikant. Het is een schaalbaar, modulair systeem met een VNA als kern. Zorgverleners kunnen van ologie naar ologie en van onderneming naar onderneming te groeien.

Speerpunt voor het NKI

Sinds 2019 is digitale pathologie al een speerpunt bij het Nederlands Kanker Instituut (NKI). Onderzoekers werken volop aan de doorontwikkeling van deze innovatie. Dat moet veel verder gaan dan het archiveren van menselijk weefsel.

Het idee is dat algoritmes gedragingen van cellen herkent, hun functie, en onderscheid maakt tussen slechte en goede cellen, om vervolgens te kunnen voorspellen wat ze gaan doen. Dat gebeurt dan niet langer plaatje voor plaatje, zoals de patholoog achter zijn microscoop doet, maar met weefselmateriaal van honderden tot tienduizenden patiënten. Zo kunnen de pathologen en andere direct betrokkenen elkaar snel consulteren en gebruik maken van elkaars expertise en specialisme.