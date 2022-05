Amsterdam UMC ontwikkelt zelflerend medicatiesysteem

Een team van Amsterdam UMC ontwikkelt een zelflerend medicatiesysteem. Met behulp van machine learning, een vorm van AI, leert het systeem op basis van gegevens over medicijngebruik van individuele patiënten, voortdurend van wat er goed gaat en wat er beter kan. Zo kunnen artsen beter rekening houden met wat de patiënt al slikt en op een effectievere wijze medicatie voorschrijven. Dit is met name belangrijk voor de groeiende groep patiënten met meerdere chronische ziekten.