Antonius, Patyna wisselen digitaal gegevens medicatie uit

Medewerkers van Patyna in de verpleeg- of thuiszorg hebben zo altijd up-to-date medicatiegegevens van de bewoner of cliënt tot de beschikking. Zo wordt toediening van medicatie veiliger en daarmee de kwaliteit van zorg. Na een succesvolle pilotfase zal dit binnenkort organisatiebreed uitgerold worden binnen Patyna.

Veiliger toedienproces medicatie

De artsen van Patyna schrijven medicatie voor via HiX, de Antonius-ziekenhuisapotheek gebruikt dit EPD voor de controle en levering. nCare is het digitaal systeem voor registratie van medicatietoediening. Herman Kuipers (senior adviseur Human Technology bij Patyna), stelt dat door de communicatie tussen HiX en nCare het toedienproces veiliger verloopt.

“Papieren aftekenlijsten behoren tot het verleden. Onze medewerkers hebben altijd het meest actuele medicatieoverzicht via de bijbehorende app. Bovendien kan een tweede thuiszorgmedewerker of verzorgende eenvoudig op afstand controleren en goedkeuren dat de juiste medicatie aan de juiste bewoner of cliënt is toegewezen. Daarnaast geeft het de medewerkers een realtime overzicht of alle medicatie is geven. Zo kunnen we met elkaar medicatiefouten voorkomen.’’

Eenduidige informatie

De nieuwe koppeling biedt ook de ziekenhuisapotheek voordelen. Zo hoeft de apotheek geen aftekenlijsten meer te printen. Ook hoeven de apotheker en medewerker van Patyna minder te overleggen. Alle benodigde informatie kan een eenduidig en veilig worden verstrekt, vertelt Cornelis Ernst (projectleider Antonius Zorggroep).

“Met de introductie van de digitale koppeling tussen HiX en nCare zetten we als ziekenhuis de volgende stap in patiënt- en medicatieveiligheid. De ziekenhuisapotheek en Patyna kunnen op elk gewenst moment de toedieningen naar de toedienregistratie van nCare oversturen en daarna digitaal binnen de app aftekenen. Een belangrijk voordeel daarbij is dat de toedienlijst altijd actueel is.”

Eenduidig inzicht

Het vullen van een externe toedienregistratie vanuit de ziekenhuisapotheek met HIX van Chipsoft is een landelijke primeur, vertelt ziekenhuisapotheker Michiel Duyvendak. “Zo krijgen arts en apotheker ook beter inzicht in het gebruik van bijvoorbeeld pijn- of onrustmedicatie, die gebruikt wordt, zodat we daarop onze behandeladviezen kunnen afstemmen.”

De volgende stap die Antonius Zorggroep en Patyna willen zetten, is ondersteunen van het scannen van barcodes om de controle nog betrouwbaarder en efficiënter te maken. In de ziekenhuislocaties van Antonius (Sneek, Emmeloord) gebeurt dit al sinds een aantal jaar. Zo moeten nog meer fouten voorkomen worden.

Ook is er geen tweede controle meer nodig en kunnen zorgmedewerkers zo meer aandacht aan de bewoner/cliënt kunnen besteden, vertelt Duyvendak, al een aantal jaren voorvechter van het invoeren van barcodes om fouten in de toediening van medicatie te voorkomen. “Ook zullen we dit uitrollen naar andere zorgorganisaties waar we medicatie aan leveren. Dit zal landelijk ook door andere ziekenhuizen gevolgd gaan worden.”