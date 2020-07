AP: onvoldoende tijd voor privacy-oordeel corona-app

De toezichthouder heeft normaal 8-14 weken nodig om het onderzoek uit te voeren dat hoort bij het soort privacy-impact dat de tracking- en tracing-app van VWS kan hebben. Een woordvoerder laat aan Nu.nl weten dat er extra mensen op het dossier van de corona-app zijn gezet, maar dan nog zijn er minimaal enkele weken nodig voor een goede beoordeling.

Tijdig oordeel onmogelijk

“Vanwege het belang gaan we het nu sneller doen. We hebben een speciaal team opgericht, dat de uitgebreide documentatie bestudeert en al over enkele weken met een advies komt.” De AP heeft echter pas afgelopen woensdag 8 juli de laatste benodigde informatie van VWS binnengekregen. 15 juli lijkt dan ook niet haalbaar.

Minister Hugo de Jonge, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en introductie van de CoronaMelder, stelde in een Kamerbrief van eind juni dat hij ernaar streefde rondom 15 juli een definitief besluit over invoering van de app te nemen. Daarbij moet ook het advies van de AP meegenomen voor het aspect van gegevensbescherming. VWS heeft aan NU.nl weten dat de streefdatum voor het besluit nog steeds ‘rond 15 juli’ ligt. Daar doet de waarschuwing van de AP niets aan af, aldus het ministerie.

Er loopt sinds begin juli een proef onder een ‘representatieve groep mensen’ uit de regio Twente. Verder zijn of worden er tests uitgevoerd met specifieke doelgroepen op specifieke thema’s zoals privacy, beveiliging en toegankelijkheid. Daarnaast wordt ook een test uitgevoerd met de diverse GGD’s in de regio. Zo wil VWS bepalen hoe corona-app het best ingezet kan worden als een goede aanvulling op het reguliere contactonderzoek.

Ontwikkeling corona-app voeten in aarde

De ontwikkeling en de komst van een corona-app heeft in Nederland nogal wat voeten in de aarde gehad. Zo was er in april een overhaast gehouden ‘appathon’ om snel tot een corona-app te komen. De AP liet destijds weten dat het benodigde oordeel over de apps op het gebied van privacy en gegevensbescherming niet kon geven wegens een gebrek aan informatie. Daarop besloot VWS opnieuw te beginnen met de ontwikkeling van een app.

Er is ook nog steeds frictie tussen VWS en de AP over de aanpassing van de Telecomwet met een zogeheten noodwet. Hiermee wil de overheid het mogelijk maken om locatiegegevens van klanten van telecomaanbieders op te vragen. Met deze data wil de overheid eenvoudiger bepalen waar mensen met een coronabesmetting woonachtig zijn.

De AP wees begin juli het kabinetsplan af om gegevens van mobiele telefoons te verzamelen voor de bestrijding van de Covid-19 uitbraak. AP-voorzitter Aleid Wolfsen adviseert het kabinet de wet in de huidige vorm niet in te voeren. De kans op herleidbaarheid van de gegevens tot (groepen van) individuele personen is aanwezig. Daarom vindt de AP dat de gegevens niet als anonieme gegevens kunnen worden beschouwd.