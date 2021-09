App biedt emotionele ondersteuning na kankerdiagnose

Een kankerdiagnose heeft voor vrijwel iedereen die ermee geconfronteerd worden een grote impact op het leven. De ontwikkelaars van de Compas-Y app vonden dat een laagdrempelig hulpmiddel, als steuntje in de rug en voor het vergroten van de veerkracht van patiënten, nog ontbrak.

De basis van de app gaat uit van zelfcompassie, een steunende en vriendelijke houding tegenover jezelf in moeilijke tijden. Uit onderzoeken blijkt dat zelfcompassietrainingen mensen met kanker kunnen helpen om minder angst en stress te ervaren. Daarnaast helpt het hen om minder kritisch voor zichzelf te zijn en beter in hun vel te zitten.

Emotionele steun na kankerdiagnose

Een app voor zelfcompassietraining voor mensen met kanker was er binnen het aanbod van apps voor deze patiënten nog niet. Juist in de drukke periode na de diagnose is het een groot voordeel wanneer zo’n training in het eigen tempo gevolgd kan worden, en op momenten die de patiënt goed uitkomen.

Compas-Y is ontwikkeld in samenwerking met patiënten en verpleegkundigen. Om er achter te komen wat er wel en niet was, hebben de ontwikkelaars eerst een aantal workshops georganiseerd. Doel was om antwoord te krijgen op belangrijke vragen als; Waar lopen mensen met kanker tegenaan na de diagnose? Welke hulp is er al, en wat ontbreekt er?

Vervolgens hebben de patiënten en verpleegkundigen verschillende zelfcompassie oefeningen zelf uitgeprobeerd. Met die informatie en ervaringen hebben ze de belangrijke onderwerpen op een rij gezet die in de app moeten komen. Denk bijvoorbeeld aan het stellen van grenzen en de zorg voor je lichaam.

De Compas-Y app

Het resultaat van die onderzoeken leidde tot de ontwikkeling van de Compas-Y app. Daarin leren patiënten met behulp van video’s, teksten, oefeningen en illustraties meer over waar mensen na een kankerdiagnose vaak tegenaan lopen. En hoe je hier op een vriendelijke manier mee om kunt gaan. Tijdens het gebruik van de app worden gedurende zes weken elke week nieuwe onderwerpen en oefeningen ontsloten. Die kunnen door de patiënten in de app op hun eigen manier en in hun eigen tijd gebruiken.

“Ik kan niet anders zeggen dan dat de app heel belangrijk is geweest. Door de app kon ik kon makkelijker het werk loslaten of zeggen van hé, luisteren naar mijn lichaam, ik stop ermee voor vandaag”, aldus een patiënt die de app reeds gebruikt.

Onderzoek naar werking van de app

De Universiteit Twente wil nu onderzoeken of de gratis app Compas-Y goed werkt voor mensen die kortgeleden een kankerdiagnose gekregen hebben. De app wordt in de deelnemende ziekenhuizen aangeboden, maar mensen met alle vormen van kanker die in het afgelopen jaar de diagnose hebben gehad kunnen zich nu ook direct aanmelden via www.compas-y.nl.

In het kader van het onderzoek krijgen zij na het invullen van een vragenlijst toegang tot de app. Voor meer informatie kun je terecht bij Judith Austin ([email protected]), faculteit BMS (Vakgroep PGT).