App geeft mensen met smaakverlies weer eetlust

Volgens schattingen kampen zo’n 1 miljoen Nederlanders met smaakverlies. In veel gevallen veroorzaakt door fysieke, mentale of medische problemen en behandelingen. Het verlies van smaak heeft vaak ook een negatief effect op de eetlust, met alle gevolgen van dien. Minder eten kan leiden tot een slechtere kwaliteit van leven.

De app en achterliggende methode zijn inmiddels ook al getest in zorginstellingen, maar de ontwikkelaar is momenteel op zoek naar 1000 tot 1500 vrijwilligers die, kosteloos, willen deelnemen aan een breder onderzoek naar de werking en effectiviteit van de app en methode.

App helpt bij smaakverlies

Chefkok Michael van ’t Hoff bedacht een methode en een app die patiënten met smaakverlies moet helpen het plezier in eten terug te vinden. Daarvoor startte hij met het experimenteren met het toevoegen van verschillende smaakmakers aan de maaltijden. “Ik merkte dat door het toevoegen van een nieuwe smaakprikkel, geur of structuur aan de maaltijd de smaakbeleving van de patiënten vooruitging, de eetlust verbeterde en men gezonder ging eten”, aldus de chefkok.

Patiënten die de Smaakpupil app gebruiken ontvangen basis van een persoonlijk profiel advies op maat over het toevoegen van smaakmakers aan de maaltijd. Denk daarbij aan smaakmakers zoals zoals mosterd, citroensap, augurk, kruiden of specerijen. “De smaakmakers voegen niet alleen zoet, zuur, zout, bitter of umami toe, want smaak is meer dan dat. Ook een bepaalde structuur en mondgevoel, geur of zelfs een visuele prikkel kunnen de eetlust verbeteren”, vertelt Michael.

Gebruikers houden in de app ook een zogenoemd ‘smaakdagboek’ voor hun ervaringen bij. Daarmee kunnen de adviezen in de app continu verbeterd, aangescherpt of bijgesteld worden. Daarnaast is het mogelijk om deze feedback te delen wordt met diëtisten, (huis)artsen en koks in zorginstellingen, zodat zij patiënten met smaakverlies beter kunnen adviseren en begeleiden.

Het verlies van smaak, en ook geur, is een bekend symptoom van COVID-19. Aan het begin van de pandemie werd onderzocht hoe deze symptomen ingezet kunnen worden om een mogelijke coronabesmetting te voorspellen. Een substantieel deel van alle COVID-19 patiënten kampen vele weken, en soms maanden, na hun herstel nog altijd met (gedeeltelijk) smaak- en geurverlies.