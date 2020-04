App helpt bij onderzoek verspreiding COVID-19 in gezinnen

Patricia Bruijning is associate professor epidemiologie in het UMC Utrecht. Zij is voor deze studie nog op zoek naar gezinnen die er aan willen deelnemen. De overdracht van het virus binnen gezinnen speelt een belangrijk rol bij de verspreiding van COVID-19.

De afgelopen weken en maanden is veel aandacht besteedt aan apps en andere technologische middelen die de symptomen van het virus kunnen herkennen en de registratie van die symptomen middels een app. Er is ook veel onderzoek gedaan naar de verspreiding, en het inzetten van apps die de verspreiding kunnen helpen inperken. Over hoe het virus zich binnen gezinnen ontwikkeld en verspreid, daarover is nog maar weinig bekend. De deze week gestarte studie kan daar hopelijk wat meer duidelijkheid in verschaffen.

COVapp registreert symptomen

De studie wordt gehouden bij gezinnen van wie een van de leden een positieve COVID-19 diagnose heeft. Alle deelnemende gezinnen krijgen de COVapp. Daarin worden per gezinslid dagelijks eventuele symptomen van de ziekte geregistreerd. Wanneer bij een gezinslid de eerste COVID-19 symptomen ontdekt worden, dan moet die persoon op de eerste of tweede dag wat slijm of neus of keel verzamelen. Die monsters zullen dan worden onderzocht op de eventuele aanwezigheid van virussen.

Daarnaast wordt ook het bloed van de persoon getest om er achter te komen of het al antilichamen tegen het coronavirus bevat. Ook worden alle gezinsleden regelmatig geïnterviewd. Hieruit moet inzichtelijk worden hoe zij omgaan met de (contactbeperkende) maatregelen die de verspreiding van COVID-19 moeten tegengaan.

“We willen bijvoorbeeld weten of verschillende leeftijdsgroepen in het gezin eerder besmet raken dan andere. Of hoe het komt dat bepaalde gezinsleden wel geïnfecteerd raken, maar niet ziek worden en anderen wel. We kijken hierbij ook in hoeverre de gezinsleden isolatiemaatregelen toepassen en wat het effect daarvan is. Op basis van die inzichten, kunnen we mensen beter adviseren hoe om te gaan met een besmet gezinslid”, aldus Bruijning.

Binnen 48 uur na COVID-19 diagnose

Er worden nog deelnemende gezinnen gezocht, woonachtig in de regio Utrecht, voor deze studie. Dat kunnen gezinnen zijn van coronapatiënten, maar ook bijvoorbeeld van positief geteste zorgmedewerkers. De deelname kan alleen starten in de eerste 48 uur nadat een gezinslid positief getest is op het coronavirus. Voorwaarde is ook dat dit het eerste gezinslid is dat positief getest is.

“Omdat niet alleen ziekenhuispersoneel, maar ook thuiszorgmedewerkers zich nu bij milde klachten mogen laten testen (en straks ook leraren uit het basisonderwijs) groeit het aantal potentiële deelnemers. Ik hoop dat we spoedig voldoende deelnemers vinden om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in hoe dit virus zich tussen gezinsleden verspreidt”, zegt Patricia Bruijning.

Gezinnen die mee willen doen, kunnen direct na een positieve uitslag bellen met +31 611 619 229 of mailen naar CORONAthuis@umcutrecht.nl