App helpt terugval na verslaving voorkomen

De app is een aanvulling op de nazorg van een behandeling die via de Community JellinekMinnesota gegeven wordt. Die community zet zich al tien jaar in om oud-cliënten te ondersteunen in hun leven in herstel door bijvoorbeeld mee te gaan naar een eerste meeting buiten de kliniek of gewoon een luisterend oor bieden. Tijdens de coronacrisis zijn deze ontmoetingen en ‘fysieke’ ondersteuning een stuk moeilijker geworden. Dat is nu precies waar de recovery app in beeld komt om een terugval naar een verslaving te voorkomen.

Ondersteuning na verslaving

“Het is bekend dat gemiddeld 50 tot 70 procent van de cliënten na behandeling terugvalt in gebruik. Dat percentage zegt vooral iets over het chronische karakter van verslaving en is vergelijkbaar met een chronische aandoening zoals depressie. Maar het geeft wél aan hoe belangrijk het is om ook ná behandeling mensen blijvend te ondersteunen”, aldus Bani da Lima, oprichter van de JellinekMinnesota behandeling in Nederland.

Via de ‘buddyfinder’ in de recovery app kunnen ex-verslaafden in hun eigen regio op zoek gaan naar lotgenoten wanneer ze het moeilijk hebben. In de app kunnen ook (chat)groepen opgericht worden om met lotgenoten over bepaalde thema’s te praten. Behalve informatie over meetings, die tijdens de coronacrisis minder vaak fysiek plaatsvinden, kun je in de app ook precies zien hoe lang je al clean bent.

“Verbondenheid is echt dé kern van herstel en kan terugval voorkomen. Ik hoop dan ook vooral dat het effect van de app is dat mensen elkaar nu ook online en op afstand kunnen blijven steunen, daarmee minder terugvallen en ook minder afhankelijk te worden van professionele hulp”, aldus Da Lima.

In die tien jaar is de Community JellinekMinnesota een enorme steun in de rug geweest voor talloze mensen om hun leven weer op te pakken. De JellinekMinnesota recovery app is voor alle (ex-) cliënten van JellinekMinnesota zowel in de App store (iOS) als in de Play store (Android) te downloaden.